به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه اسرائیلی «یسرائیل هیوم» در گزارشی نوشته است که ناآرامیهای داخلی و اقدامات نظامی خارجی نتوانستهاند پایداری جمهوری اسلامی ایران را خدشهدار کنند و این کشور همچنان از سطح بالایی از کنترل بر امور برخوردار است.
در همین راستا، «یائیر گولان»، معاون پیشین ستاد کل ارتش اسرائیل و رئیس حزب «دموکرات» این رژیم، ایران را «حریفی قدرتمند و شکستناپذیر» توصیف کرده است. وی اذعان داشت که ایران توانسته در برابر فشارها و درگیریهای طولانی مقاومت کند. این اظهارات در حالی بیان شد که گولان نسبت به ورود اسرائیل به «مرحله ناامیدی» در جنگ هشدار داد.
روزنامه صهیونیستی «معاریو» نیز به نقل از گولان گزارش داد که وی در مصاحبه با رادیو ۱۰۳ افام، ضمن ابراز نگرانی نسبت به آینده جنگ، به ناتوانی اسرائیل در مقابله با قدرت و استقامت ایران اشاره کرده و گفته است که تلآویو به «مرحله ناامیدی» نزدیک شده است.
رئیس حزب «دموکراتها» با اشاره به تشدید تنشها در پی حملات آمریکا و اسرائیل، تاکید کرد که پس از دو سال و نیم درگیری، هیچیک از جبههها از غزه و لبنان گرفته تا ایران، به نقطه پایانی نزدیک نشدهاند و این وضعیت را برای اسرائیل «بسیار خطرناک» خواند.
گولان تصریح کرد که دستیابی به هرگونه دستاوردی «روزها و حتی هفتهها» زمان میبرد و با حضور نتانیاهو، اسرائیل در آستانه ورود به مرحله ناامیدی قرار دارد. وی با اذعان به اینکه «هیچ کشوری را نمیتوان تنها با آتش جنگ شکست داد»، این موضوع را در مورد ایران کاملاً صادق دانست.
این مقام سابق نظامی با اشاره مستقیم به توان دفاعی و استقامت ایران، گفت: «ایرانیها حریفی سرسخت هستند که توانستند هشت سال جنگ با عراق را تحمل کنند و تسلیم نشوند، باید واقعبین باشیم.»
