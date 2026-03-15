۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۹:۵۳

تشییع پیکر ۱۵ شهید کارگر حمله به شهرک صنعتی جی فردا برگزار می‌شود

اصفهان -مراسم تشییع پیکرهای مطهر ۱۵ شهید کارگر استان اصفهان که در پی حمله اخیر آمریکا و رژیم صهیونسیتی فردا در اصفهان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکرهای مطهر ۱۵ شهید کارگر استان اصفهان که در جریان حمله اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی به شهرک صنعتی جی به شهادت رسیدند، روز دوشنبه ۲۵ اسفندماه برگزار خواهد شد.

بر اساس اعلام انجام‌شده، این مراسم از ساعت ۱۵ با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا و مسئولان از میدان فیض اصفهان آغاز می‌شود.

مراسم تشییع پیکر این شهدای کارگر پس از حرکت از میدان فیض، به سمت گلستان شهدای اصفهان ادامه خواهد یافت.

گفته می‌شود این شهدا در جریان حمله اخیر به شهرک صنعتی جی اصفهان به شهادت رسیده‌اند و آیین تشییع آنان با حضور گسترده مردم برگزار خواهد شد.

کد خبر 6775643

