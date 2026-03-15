اساتید حوزه علمیه تهران با رهبر انقلاب بیعت کردند

به گزارش خبرنگار مهر،اساتید حوزه علمیه تهران با صدور پیامی با آیت الله سیدمجتبی خامنه ای رهبر معظم انقلاب بیعت کردند.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ» (نساء: ۵۹)

محضر مبارک حضرت آیت‌الله آقای حاج سید مجتبی حسینی خامنه‌ای دامت برکاته

رهبر معظم انقلاب اسلامی

سلام علیکم و رحمة الله

قلوب مؤمنان در پی حادثه جانگداز شهادت رهبر عظیم‌الشأن و مرجع عالیمقام، حضرت آیت‌الله العظمی آقای حاج سید علی حسینی خامنه‌ای اعلی الله مقامه الشریف، که در روز نهم اسفندماه ۱۴۰۴ بر اثر جنایت شقی‌ترین اشقیا و در اثنای حملات وحشیانه دشمنان اسلام به فیض عظیم شهادت نائل آمدند، مالامال از اندوه و تأسف است. این مصیبت بزرگ را نخست به ساحت قدسی حضرت بفیة الله الاعظم ارواحنا له الفداء و محضر شریف حضرتعالی، بیت مکرّم و معزّز، اخوان گرانقدر ، ملت شریف ایران و تمامی آزادگان جهان صمیمانه تسلیت و تعزیت عرض می‌نماییم.

نهاد رفیع ولایت فقیه که یادگار جاویدان معمار کبیر انقلاب، امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه) می‌باشد، در پرتو مجاهدت‌های خستگی‌ناپذیر رهبر کبیر و مجاهدت های جاودانه رهبر شهید، چنان استوار و پا برجا گردید که هیچ طوفان مهیب و توطئه شوم خناسان، یارای خلل در آن را ندارد و بحمدالله اینک به مثابه پناهگاه مطمئن امت اسلامی تداوم یافته است.

در شرایط خطیر کنونی که جهان اسلام در سوگ از دست دادن رهبری مدبّر و فرزانه به سوگ نشسته است، خدای سبحان را بر نعمت بزرگ همدلی و بصیرت مجلس خبرگان رهبری سپاسگزاریم که با درایت کم‌نظیر و صلابت مثال‌زدنی، زعامت مسلمین را به جنابعالی که از محضر والد بزرگوار و جمعی از اکابر حوزه علمیه قم، توشه‌ها برگرفته و در عرصه علم به درجه والای اجتهاد و در عرصه عمل به درجه مجاهدان نائل آمده‌اید، تفویض نمودند.

اینجانبان، جمعی از ارادتمندان بیت رفیعتان در حوزه مبارکه تهران، ضمن گرامیداشت ایام شهادت مولی الموحدین حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (صلوات الله و سلامه علیه) و تسلیت شهادت مظلومانه گروهی از سرداران سرافراز و مردم بی‌گناه در جنایت اخیر ایادی استکبار، و نیز تبریک صمیمانه این انتخاب شایسته و به‌موقع، در آستان قدس الهی تجدید میثاق می‌نماییم که تا آخرین قطره خون، پاسدار حریم اعتقادات، مرزهای فرهنگی و استقلال سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران بوده و در مسیر تحقق آرمان‌های بلند حضرت امام خمینی و رهبر حکیم شهید (قدّس الله اسرارهما) و منویات حکیمانه حضرتعالی که در پیام اخیر خویش ترسیم فرمودید، گام برداریم. از درگاه خداوند متعال دوام توفیقات حضرتعالی را تحت عنایات خاصه حضرت بقیه الله الاعظم (ارواحنا فداه) مسئلت می‌نماییم.

والسلام علیکم و رحمة الله

۲۰ رمضان المبارک ۱۴۴۶

مطابق با ۲۱ اسفند ۱۴۰۴

هاشم نیازی خرم آبادی

جلال الدین هاشمی مجد

سیدمحمدرضا علوی سرشگی

مصطفی مرسلی

سیدمهدی خاموشی

عبدالمقیم ناصحی

حسین روحانی نژاد

علی تهرانی (مسجدهدایت)

نصیرنیک نژاد

سیدمحمدرضا آقامیری

موسوی مقدم

محمد مهدی سیبویه

مرتضوی

سیدمحمدرضا علم الهدی

سیدمحمدباقر علم‌الهدی

سیدعلی علم الهدی

سیدجواد ابن الرضا

سیدحمید میرباقری

محمدعلی شاه آبادی

سعید شاه آبادی

عبدالعلی گواهی

سید ناصرالدین نوری زاده

سیدعبدالله حسینی

محمدمیرشاه ولد

سیدصالح یاسینی

سیدرضا مجد هاشمی

محمدرضا حاتم پوری

ابراهیم لواسانی

وطن خواه

میثم امرودی

ابراهیم اکبری

سیدعلی سیّدی