به گزارش خبرنگار مهر، شکاف طبقاتی در جهان معاصر، دیگر تنها یک تفاوت ساده در میزان درآمد یا دارایی نیست؛ بلکه به مثابه یک «دیوار نامرئی» عمل می‌کند که جامعه را به جهان‌های موازی و بیگانه از هم تقسیم کرده است. زمانی که فاصله میان دهک‌های بالا و پایین جامعه از حد معینی فراتر می‌رود، منطق تعاملات اجتماعی دگرگون شده و جای خود را به حس محرومیت، خشم پنهان و فرسایش پیوندهای ملی می‌دهد. شکاف طبقاتی از یک سو بر «روان‌شناسی توده‌ها» اثر گذاشته و مفاهیمی چون امید و اعتماد را تخریب می‌کند، و از سوی دیگر، با تأثیر بر «ساختار قدرت»، منجر به شکل‌گیری الگوهای ناعادلانه در توزیع منابع و فرصت‌ها می‌شود. واکاوی این پدیده نشان می‌دهد که نابرابری، سمی مهلک برای توسعه پایدار و مانعی بزرگ در مسیر نوسازی سیاسی است.

نخستین پیامد شکاف طبقاتی، در لایه‌های روانی جامعه ظاهر می‌شود. پدیده «محرومیت نسبی» زمانی رخ می‌دهد که افراد، وضعیت خود را نه با نیازهای اولیه، بلکه با سبک زندگیِ ویترینی و تجملی طبقات فرادست مقایسه می‌کنند. این مقایسه دائمی در عصر رسانه‌های دیجیتال، منجر به شکل‌گیری حس دائمیِ «شکست» و «ناکامی» در نسل جوان می‌شود.

وقتی تلاش و تخصص به دلیل نابرابری‌های ساختاری منجر به بهبود معیشت نشود، عزت‌نفس ملی آسیب می‌بیند. در چنین فضایی، افراد دچار نوعی «درماندگی آموخته‌شده» می‌شوند؛ به این معنا که باور می‌کنند هیچ تلاشی نمی‌تواند سرنوشت آن‌ها را تغییر دهد. این ناامیدی، ریشه‌ی اصلیِ افسردگی جمعی، کاهش بهره‌وری کار و در موارد حادتر، گرایش به رفتارهای پرخطر و تخریب‌گر است. در واقع، شکاف طبقاتی بیش از آنکه جیب‌ها را خالی کند، «امید به آینده» را در دل‌ها می‌خشکاند.

در ساحت سیاسی، شکاف طبقاتی عمیق منجر به تسخیر دولت توسط صاحبان ثروت می‌شود. وقتی نابرابری اقتصادی افزایش می‌یابد، قدرت سیاسی نیز به سمتی میل می‌کند که منافع طبقه فرادست را تامین کند. این وضعیت منجر به شکل‌گیری یک «چرخه بسته‌ی نخبگان» می‌شود که در آن، دسترسی به مناصب کلیدی و فرصت‌های اقتصادی، نه بر اساس شایستگی، بلکه بر اساس پیوندهای طبقاتی و مالی توزیع می‌گردد.

معیشت و زوال سرمایه

شکاف طبقاتی به طور مستقیم کیفیت «معیشت» را هدف قرار می‌دهد و آن را از سطح رفاه به سطح «بقا» تنزل می‌دهد. زمانی که بخش بزرگی از جامعه تمام انرژی ذهنی و جسمی خود را صرف تامین نیازهای اولیه (خوراک و مسکن) کند، فرصتی برای رشد فکری، یادگیری مهارت‌های جدید و مشارکت مدنی باقی نمی‌ماند. این یعنی زوالِ تدریجیِ سرمایه انسانی کشور.

نابرابری در دسترسی به آموزش باکیفیت و خدمات بهداشتی، باعث می‌شود که استعدادهای درخشان در طبقات پایین، هرگز فرصت شکوفایی پیدا نکنند. این «هدررفتِ استعدادها»، خسارتی است که در هیچ ترازنامه مالی دیده نمی‌شود، اما در درازمدت توان رقابت ملی را در عرصه جهانی از بین می‌برد. معیشتِ آسیب‌دیده، جامعه را به سمت «کوتاه‌مدت‌گرایی» سوق می‌دهد؛ جایی که افراد به جای سرمایه‌گذاری بر آینده، به دنبال راه‌های سریع و گاه غیرقانونی برای جبران فقر خود هستند.

از منظر اجتماعی، شکاف طبقاتی «همبستگی ملی» را به شدت تضعیف می‌کند. وقتی مردم احساس کنند که در یک کشور واحد، در دو دنیای کاملاً متفاوت با قوانین متفاوت زندگی می‌کنند، حس تعلق آن‌ها به کلِ جامعه فرو می‌پاشد. این گسست، زمینه‌ساز بروز انواع ناهنجاری‌های اجتماعی و افزایش نرخ جرم و جنایت است.

در جامعه‌ای که نابرابری بیداد می‌کند، خشونت نه تنها به شکل فیزیکی، بلکه به صورت «خشونت کلامی و رفتاری» در کوچه و خیابان فوران می‌کند. بی‌اعتمادی میان طبقات باعث می‌شود که فضای عمومی به جای مکانی برای تعامل، به صحنه‌ی تقابل و پیش‌دستی برای تضییع نشدن حق تبدیل شود. شکاف طبقاتی همچنین منجر به «گتوسازی» می‌شود؛ به این معنا که مناطق مرفه و فقیرنشین به طور فیزیکی و فرهنگی از هم جدا می‌شوند و این جدایی، امکان گفتگو و درک متقابل را از بین برده و بذرهای کینه اجتماعی را آبیاری می‌کند.

از عدالت توزیعی تا شایسته‌سالاری

برای مقابله با آثار ویرانگر شکاف طبقاتی، راهکارهای صدقه‌ای و اعانه دادن به فقرا کافی نیست. درمان این زخم نیازمند «اصلاحات ساختاری» در نظام بازتوزیع ثروت و قدرت است. استقرار یک نظام مالیاتی عادلانه، مبارزه با انحصارهای رانتی و ایجاد فرصت‌های برابر در آموزش و اشتغال، گام‌های نخستین هستند.

همچنین، حاکمیت قانون باید تضمین کند که هیچ فردی به دلیل ثروت یا قدرت، فراتر از قانون قرار نگیرد. «شایسته‌سالاری» تنها راهی است که می‌تواند نردبانِ تحرک اجتماعی را دوباره فعال کند تا افراد بدانند که با تکیه بر دانش و تلاش خود می‌توانند جایگاه طبقاتی‌شان را ارتقا دهند. بازسازی معیشت عمومی و کاهش فاصله طبقاتی، نه تنها یک اقدام بشردوستانه، بلکه یک «ضرورتِ امنیتی» برای حفظ بقای تمدنی و پایداری سیاسی است.

در نهایت، باید تاکید کرد که شکاف طبقاتیِ افسارگسیخته، هویت ملی را از درون می‌پوساند. ملتی که نتواند دردِ ضعیف‌ترین اعضای خود را حس کند و فرصتی عادلانه برای رشد همگان فراهم آورد، در بزنگاه‌های تاریخی آسیب‌پذیر خواهد بود.

عدالت اجتماعی، لوکس و تزیینی نیست؛ بلکه چسبی است که اجزای یک ملت را به هم متصل نگه می‌دارد. کاهش شکاف طبقاتی مستلزم اراده‌ای سیاسی برای عبور از منافعِ اقلیتِ قدرتمند به نفعِ اکثریتِ جامعه است. تنها در یک جامعه متوازن و باثبات است که می‌توان از مفاهیمی چون توسعه، اخلاق و هویت سخن گفت. آینده از آنِ جوامعی است که در آن ثروت، ابزاری برای تعالی همگانی است، نه دیواری برای جدایی و تحقیر.