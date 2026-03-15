حاجی صادقی: بصیرت و مجاهدت ملت ایران رمز پیروزی انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالله حاجی صادقی عصر یکشنبه در آیین بزرگداشت شهیدان سپهبد محمد پاکپور و دکتر مهسا طاهری در اراک اظهار کرد: سردار شهید پاکپور در امور نظامی، همواره الگوی توانمندی و خستگی‌ناپذیری بود.

وی افزود: دوران فرماندهی ایشان در سپاه، نشان از تحرک و پویایی بی‌نظیر داشت.

حجت الاسلام حاجی صادقی تصریح کرد: امروز، نیروهای مسلح ایران با تجهیزات و امکانات نظامی قوی، در مقابل دشمنان ایستاده‌اند که نتیجه تلاش‌ بی وقفه سردار پاکپور جهت آماده‌سازی نیروها برای جنگ پیش رو است.

وی ادامه داد: شهید پاکپور، سربازی نستوه و وفادار به آرمان‌های انقلاب و رهبری بود و نشان داد که جایگاه و رتبه، مقامی ندارد بلکه فریاد زدن و ایستادگی در راه حق، مهم‌ترین وظیفه سرباز وطن است.

حجت الاسلام حاجی صادقی تاکید کرد: طبق آیات قرآن، شهدا ممتازان برندگان حیات دنیایی هستند.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: با اتکا به ولایت الهی، و پس از شهادت رهبر انقلاب اسلامی، مجلس خبرگان رهبری با درایت و هدایت الهی، در فضایی مملو از چالش‌ها و دغدغه‌های امنیتی، انتخاباتی موفق و ثمربخش را به انجام رساند.

وی تصریح کرد: انتخاب سید مجتبی خامنه‌ای، گواه دیگری بر استواری نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

حجت الاسلام حاجی صادقی گفت: امت اسلام، بصیر، مجاهد و خستگی‌ناپذیر است و به خوبی می دانند ایستادن در میدان مبارزه، دشمن را بستوه آورده است.

وی بیان کرد: حضور پرشور و گسترده‌ی ملت ایران در صحنه‌های مختلف انقلاب و دفاع از ارزش‌ها، کمتر از حماسه‌آفرینی رزمندگان اسلام در جبهه‌های نبرد نیست.

حجت الاسلام حاجی صادقی افزود: این حضور، نشان‌دهنده‌ همان روح ایثار، مقاومت و وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

دستگاه قضا با مفسدین فی الارض بدون هیچ‌گونه اغماضی برخورد خواهد کرد

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: نیروهای مسلح که در مکتب امام شهید پرورش یافته‌اند، با اراده‌ای استوار و توانمندی‌های لازم، تا نابودی کامل رژیم صهیونیستی و خروج آمریکا از منطقه پایدار و مصمم ایستاده‌اند.

وی ادامه داد: ملت ایران بی‌اعتنا به خطرهای جبهه استکبار، با ایمان و استقامت بر مسیر خدامحوری ایستاده‌اند و خدا وعده داده است که آنان را هیچ ترسی فرا نخواهد گرفت.

حجت الاسلام حاجی صادقی تاکید کرد: آمریکای صهیونی بداند که ملت ایران در مکتب امام حسین (ع) پرورش یافته‌است و آرزوی تسلیم این ملت را با خود به گور خواهد برد.

وی افزود: ملت ایران از ولایت دست بر نخواهد داشت و تا نابودی استکبار جهانی مقاومت کرده و با تمام توان از رهبر جدید انقلاب حمایت خواهد کرد.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه بصیرت و مجاهدت ملت ایران رمز پیروزی انقلاب اسلامی است بیان کرد: منافقین و هسته های داخلی خودفروخته بدانند که این بار، مردم و دستگاه‌ قضا کوچکترین ترحمی به آنها نخواهند کرد.

وی افزود: دستگاه قضا با مفسدین فی الارض بدون هیچ‌گونه اغماضی برخورد خواهد کرد و این بار، همچون جنگ ۱۲ روزه، مورد ترحم قرار نخواهند گرفت.