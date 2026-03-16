۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۱۷:۲۳

موج ۵۶ وعده صادق ۴ علیه پشتیبانی منطقه جنوب و انبار موشک رافائل

موج ۵۶ عملیات وعده صادق ۴ علیه فرماندهی پشتیبانی منطقه جنوب و انبار استراتژیک ذخیره موشکی رافائل اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه اعلام کرد: موج ۵۶ عملیات وعده‌صادق۴ با رمز مبارک یا زینب کبری سلام الله علیها تقدیم به سیدالشهدای مقاومت، حاج قاسم سلیمانی و شهدای مدافع حرم علیه اهدافی در سرزمین های اشغالی شامل فرماندهی پشتیبانی منطقه جنوب و انبار استراتژیک ذخیره موشکی رافائل در شمال سرزمین‌های اشغالی و پایگاه تروریستهای امریکایی درالعدید توسط سامانه‌های فوق سنگین و نقطه‌زن خرمشهر، عماد و قدر مورد اصابت دقیق قرار گرفت.

در این اطلاعیه آمده است: همزمان یگان پهپادی سپاه نیز مواضع گروهک های ضد انقلاب در اربیل را زیر موج حملات مرگبار خود قرار دادند.

انا من المجرمین منتقمون

