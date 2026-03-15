۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۲۱:۵۸

۱۷ نفر از اعضای کادر درمان در جنگ شهید شدند

۱۷ نفر از اعضای کادر درمان در جنگ شهید شدند

وزارت بهداشت از شهادت ۱۷ نفر از اعضای کادر درمان در جنگ اخیر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت بهداشت اعلام کرد: تا روز شانزدهم جنگ رمضان و در حملات دشمنان متجاوز به کشورمان، بیش از ۱۷ هزار نفر مجروح شده‌اند که از این تعداد ۱۷ هزار و ۶۷۶ نفر درمان و ترخیص شده و ۱۱۰۱ نفر هنوز بستری هستند.

۱۳ کودک شهید کمتر از ۵ سال و ۲۰۴ شهید کمتر از ۱۸ سال سن دارند. ۱۲۷۵ مصدوم کمتر از ۱۸ سال سن دارند و ۴۵ کودک مجروح زیر دو سال سن داشته‌اند.

۷۲۳ مورد عمل جراحی برای مصدومان انجام شده است.

۱۷ نفر از مدافعان سلامت به شهادت رسیده‌اند و ۱۰۱ نفر از کارکنان حوزه سلامت مجروح شده‌اند.

۱۵۳ مرکز بهداشتی، ۳۶ مرکز درمانی، ۴۶ واحد پایگاه اورژانس آسیب دیده‌اند و ۶ بیمارستان در پی حملات جنایتکارانه دشمنان به طور کامل تخلیه شده‌اند.

۲۲۵ نفر از شهدا و ۲۹۶۹ نفر از مجروحان خانم هستند.

