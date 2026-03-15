۱۷ نفر از اعضای کادر درمان در جنگ شهید شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت بهداشت اعلام کرد: تا روز شانزدهم جنگ رمضان و در حملات دشمنان متجاوز به کشورمان، بیش از ۱۷ هزار نفر مجروح شده‌اند که از این تعداد ۱۷ هزار و ۶۷۶ نفر درمان و ترخیص شده و ۱۱۰۱ نفر هنوز بستری هستند.

۱۳ کودک شهید کمتر از ۵ سال و ۲۰۴ شهید کمتر از ۱۸ سال سن دارند. ۱۲۷۵ مصدوم کمتر از ۱۸ سال سن دارند و ۴۵ کودک مجروح زیر دو سال سن داشته‌اند.

۷۲۳ مورد عمل جراحی برای مصدومان انجام شده است.

۱۷ نفر از مدافعان سلامت به شهادت رسیده‌اند و ۱۰۱ نفر از کارکنان حوزه سلامت مجروح شده‌اند.

۱۵۳ مرکز بهداشتی، ۳۶ مرکز درمانی، ۴۶ واحد پایگاه اورژانس آسیب دیده‌اند و ۶ بیمارستان در پی حملات جنایتکارانه دشمنان به طور کامل تخلیه شده‌اند.

۲۲۵ نفر از شهدا و ۲۹۶۹ نفر از مجروحان خانم هستند.