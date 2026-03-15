پیکر شهدای حملات آمریکایی و صهیونیستی در شهر مقدس قم برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آئین تشییع پیکر پاک شهدای حملات موشکی ناجوانمردانه آمریکایی-صهیونیستی، دوشنبه این هفته ۲۵ اسفندماه ۱۴۰۴، ساعت ۱۴:۳۰ از میدان آستانه آغاز و به سوی حرم مطهر حضرت معصومه(سلام‌الله‌علیها) برگزار خواهد شد.



شهروندان قمی، خانواده‌های معظم شهدا، طلاب، روحانیان، مسئولان و اقشار مختلف مردم، با حضور گسترده خود در این مراسم، یاد و نام شهدای مظلوم مقاومت و جنایت اخیر دشمنان را پاس خواهند داشت.



مسیر تشییع از مسجد امام حسن عسکری علیه‌السلام تا میدان آستانه خواهد بود و پس از اقامه نماز بر پیکر مطهر شهدا در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برای تدفین به سمت گلزار شهدای علی بن جعفر علیه السلام قم بدرقه می شوند.



حملات موشکی متجاوزانه ایالات متحده و رژیم صهیونیستی به مناطق مسکونی قم، بار دیگر چهره واقعی دشمنان اسلام و ملت‌های مظلوم منطقه را آشکار ساخت و خشم عمومی مردم ایران به‌ویژه شهروندان قمی را برانگیخت.

