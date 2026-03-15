  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۲۲:۳۲

مهندسان ناظر پیشگامان خدمات رایگان به آسیب‌ دیدگان واحدهای جنگ هستند

مهندسان ناظر پیشگامان خدمات رایگان به آسیب‌ دیدگان واحدهای جنگ هستند

ارومیه - معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان‌غربی گفت: مهندسان و بازرسانی که خدمات رایگان به آسیب‌دیدگان واحدهای مسکونی ناشی از جنگ می‌دهند، حمایت ویژه می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، یاسر رهبردین روز یکشنبه در جلسه هیئت چهار نفره نظام مهندسی آذربایجان‌غربی، افزود: توجه ویژه ناظران و بازرسان موجب ارتقای ساخت‌وسازها شده و بخش قابل‌توجهی از مسائل حوزه مسکن را حل می‌کند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به آسیب دیدن تعدادی از واحدهای مسکونی آذربایجان‌غربی در اثر جنگ تحمیلی، خدمات ناظران ساختمانی نظام مهندسی و بازرسان گاز رایگان ارائه می‌شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان‌غربی، افزود: ارائه خدمات رایگان برای حمایت از آسیب‌دیدگان و افزایش کیفیت اجرای واحدهای مسکونی از دیگر مسائل مورد توجه بوده و در این جلسه درخصوص آنها تصمیمات لازم اتخاذ شد.

کد خبر 6775754

