مهندسان ناظر پیشگامان خدمات رایگان به آسیب‌ دیدگان واحدهای جنگ هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، یاسر رهبردین روز یکشنبه در جلسه هیئت چهار نفره نظام مهندسی آذربایجان‌غربی، افزود: توجه ویژه ناظران و بازرسان موجب ارتقای ساخت‌وسازها شده و بخش قابل‌توجهی از مسائل حوزه مسکن را حل می‌کند.

‌

وی همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به آسیب دیدن تعدادی از واحدهای مسکونی آذربایجان‌غربی در اثر جنگ تحمیلی، خدمات ناظران ساختمانی نظام مهندسی و بازرسان گاز رایگان ارائه می‌شود.

‌

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان‌غربی، افزود: ارائه خدمات رایگان برای حمایت از آسیب‌دیدگان و افزایش کیفیت اجرای واحدهای مسکونی از دیگر مسائل مورد توجه بوده و در این جلسه درخصوص آنها تصمیمات لازم اتخاذ شد.