۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۲۱:۳۵

تیم‌های نظارتی شبانه‌روزی در سطح بازار آذربایجان غربی مستقر هستند

تیم‌های نظارتی شبانه‌روزی در سطح بازار آذربایجان غربی مستقر هستند

ارومیه- استاندار آذربایجان غربی گفت: تیم‌های نظارتی به‌صورت شبانه‌روزی در سطح بازار استان مستقر هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رحمانی عصر یکشنبه در نشست با مجموعه مدیریتی جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی، با اشاره به تشکیل کارگروه‌های تخصصی در سطح استان، افزود: از کلیه مدیران خدوم که در زمینه‌های تأمین امنیت، کنترل بازار، تأمین کالاهای اساسی، ایجاد ثبات در زیرساخت‌ها و پیگیری امور شهروندان تلاش شبانه‌روزی به‌عمل آورده‌اند، قدردانی می‌کنم.

استاندار آذربایجان‌غربی گفت: از نخستین روزهای تجاوز دشمن، مجموعه مدیریتی استان با روحیه جهادی و انقلابی در عرصه حضور یافته و خدمت‌رسانی به مردم را در صدر اولویت‌ها قرار داده است.

وی همچنین با اشاره به حضور مستمر خود در جامعه و دستگاه‌های اجرایی آذربایجان‌غربی، خاطرنشان کرد: تیم‌های نظارتی به‌صورت شبانه‌روزی در سطح بازار استان مستقر هستند و با اقدامات انجام‌شده، آرامش در بخش‌های مختلف جامعه حاکم شده است.

استاندار آذربایجان‌غربی به امنیت پایدار استان نیز اشاره کرد و افزود: شورای تأمین آذربایجان‌غربی به‌همراه نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی، اوضاع را به‌صورت لحظه‌ای رصد می‌کنند و تاکنون هیچ‌گونه ناامنی در مناطق مختلف استان گزارش نشده است.

رحمانی همچنین با اشاره به فعالیت ستاد تنظیم بازار استان، اضافه کرد: فروشگاه‌ها، جایگاه‌های سوخت، نانوایی‌ها و ذخایر انبارها به‌صورت مستمر پایش می‌شود و کلیه اقدامات لازم برای تأمین کالاهای اساسی و ثبات در زیرساخت‌ها صورت گرفته تا مردم کمترین دغدغه را در حوزه معیشت داشته باشند.

استاندار آذربایجان غربی با قدردانی از حضور باشکوه و مستمر مردم در مساجد و میادین، افزود: این حضور منسجم، نماد وحدت و همدلی ملی در دفاع از ایران اسلامی است که باید آن را پاس داشته و قدر دانست.

