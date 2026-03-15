به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رحمانی عصر یکشنبه در نشست با مجموعه مدیریتی جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی، با اشاره به تشکیل کارگروه‌های تخصصی در سطح استان، افزود: از کلیه مدیران خدوم که در زمینه‌های تأمین امنیت، کنترل بازار، تأمین کالاهای اساسی، ایجاد ثبات در زیرساخت‌ها و پیگیری امور شهروندان تلاش شبانه‌روزی به‌عمل آورده‌اند، قدردانی می‌کنم.

استاندار آذربایجان‌غربی گفت: از نخستین روزهای تجاوز دشمن، مجموعه مدیریتی استان با روحیه جهادی و انقلابی در عرصه حضور یافته و خدمت‌رسانی به مردم را در صدر اولویت‌ها قرار داده است.

وی همچنین با اشاره به حضور مستمر خود در جامعه و دستگاه‌های اجرایی آذربایجان‌غربی، خاطرنشان کرد: تیم‌های نظارتی به‌صورت شبانه‌روزی در سطح بازار استان مستقر هستند و با اقدامات انجام‌شده، آرامش در بخش‌های مختلف جامعه حاکم شده است.

استاندار آذربایجان‌غربی به امنیت پایدار استان نیز اشاره کرد و افزود: شورای تأمین آذربایجان‌غربی به‌همراه نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی، اوضاع را به‌صورت لحظه‌ای رصد می‌کنند و تاکنون هیچ‌گونه ناامنی در مناطق مختلف استان گزارش نشده است.

رحمانی همچنین با اشاره به فعالیت ستاد تنظیم بازار استان، اضافه کرد: فروشگاه‌ها، جایگاه‌های سوخت، نانوایی‌ها و ذخایر انبارها به‌صورت مستمر پایش می‌شود و کلیه اقدامات لازم برای تأمین کالاهای اساسی و ثبات در زیرساخت‌ها صورت گرفته تا مردم کمترین دغدغه را در حوزه معیشت داشته باشند.

استاندار آذربایجان غربی با قدردانی از حضور باشکوه و مستمر مردم در مساجد و میادین، افزود: این حضور منسجم، نماد وحدت و همدلی ملی در دفاع از ایران اسلامی است که باید آن را پاس داشته و قدر دانست.