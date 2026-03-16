حمل و خرید و فروش مواد محترقه ممنوع است؛با متخلفان برخورد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی مختاری، صبح دوشنبه، در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه در شرایط خاص کنونی، انتظار می‌رود شهروندان با درک کامل موقعیت، از انجام رفتارهای پرخطر که منجر به سلب آسایش عمومی می‌شود، خودداری کنند، اظهار کرد: هر اقدامی که باعث ایجاد مزاحمت برای مردم، انسداد معابر، وحشت‌افکنی در جامعه یا استفاده از مواد محترقه و صوتی خطرناک شود، مصداق بارز اخلال در نظم عمومی تلقی شده و دستگاه قضایی با آن قاطعانه برخورد خواهد کرد.

وی با هشدار نسبت به خرید، نگهداری، حمل، توزیع و فروش مواد منفجره و محترقه غیرمجاز، تصریح کرد: استفاده از این مواد در اماکن عمومی، آتش زدن اموال دیگران و هر اقدامی که منجر به صدمات جانی یا خسارات مالی شود، مسئولیت کیفری قطعی برای مرتکب به همراه دارد. این افراد بسته به نوع جرم و میزان خسارت وارده، با مجازات‌های قانونی سنگینی مواجه خواهند شد.

دادستان پاکدشت از برخورد سخت‌گیرانه با واحدهای صنفی متخلف خبر داد و افزود: اصنافی که اقدام به عرضه مواد ناریه و محترقه غیرمجاز کنند، علاوه بر اینکه تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند، واحد صنفی آن‌ها نیز توسط مراجع ذی‌صلاح پلمب و تعطیل خواهد شد.

مختاری با اشاره به آمادگی کامل نیروهای انتظامی و حضور فعال مجموعه قضایی در ایام پایانی سال، خاطرنشان کرد: هدف غایی این اقدامات پیشگیرانه، جلوگیری از وقوع حوادث ناگوار تلخ و تأمین امنیت و حفظ سلامت شهروندان است.

وی در پایان ضمن دعوت از خانواده‌ها برای همکاری با نهادهای مسئول، بر ضرورت نظارت بیشتر بر رفتار فرزندان تأکید کرد و گفت: خانواده‌ها می‌توانند با افزایش مراقبت‌های خود، نقش مؤثری در پیشگیری از بروز خطرات جانی و خسارات مالی جبران‌ناپذیر در شب چهارشنبه‌سوری ایفا کنند.