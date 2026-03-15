به گزارش خبرگزاری مهر، دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان با صدور بیانیه‌ای بر ضرورت حفظ امنیت و آرامش عمومی در شرایط حساس کنونی کشور تأکید کرد.

در این بیانیه آمده است: در پی تحولات اخیر منطقه و تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک جمهوری اسلامی ایران، دشمنان و بدخواهان ملت ایران همواره در تلاش‌اند با سوءاستفاده از برخی مناسبت‌ها و تجمعات، زمینه ایجاد ناامنی، آشوب و اخلال در نظم عمومی را فراهم آورند.

در ادامه این بیانیه تصریح شده است: با توجه به مسئولیت قانونی دستگاه قضایی در صیانت از امنیت عمومی، حقوق شهروندان و آرامش اجتماعی، هرگونه برگزاری مراسم موسوم به چهارشنبه‌سوری که منجر به تجمعات غیرقانونی، استفاده از مواد محترقه و اقدامات خطرآفرین برای جان و مال مردم شود مورد تأیید نبوده و با عاملان، محرکان و سازمان‌دهندگان آن برخورد قاطع، قانونی و بازدارنده صورت خواهد گرفت.

دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان از شهروندان خواست: از هرگونه اقدام مخاطره‌آمیز، استفاده از مواد محترقه، ایجاد سر و صدا و تجمعات غیرمجاز خودداری کنند و اجازه ندهند دشمنان و معاندان از این فضا برای برهم زدن نظم عمومی و خدشه به امنیت کشور سوءاستفاده کنند.

در این بیانیه تأکید شده است: نیروهای انتظامی، امنیتی و دستگاه‌های مسئول با رصد دقیق تحرکات، در صورت مشاهده هرگونه اقدام مخل نظم و امنیت عمومی مطابق قانون و با قاطعیت لازم اقدام خواهند کرد.

دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان در پایان اعلام کرد: حفظ امنیت، آرامش و سلامت شهروندان خط قرمز دستگاه قضایی است و در این مقطع حساس، همراهی و هوشیاری مردم مهم‌ترین پشتوانه حفظ ثبات و اقتدار کشور خواهد بود.