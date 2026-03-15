۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۲۳:۰۸

هشدار دادستان گیلان به برهم زنندگان نظم عمومی در چهارشنبه آخر سال

رشت- دادستان عمومی و انقلاب مرکز گیلان با هشدار به برهم زنندگان چهارشنبه آخر سال گفت: استفاده از مواد محترقه و منفجره و برهم زدن نظم و آسایش عمومی با تعقیب کیفری قاطع مواجه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید کمال الدین موسوی شامگاه یکشنبه در گفتگو با رسانه ها با اشاره به شرایط خاص کشور به علت تجاوز نظامی ناجوانمردانه صهیونی-آمریکایی به میهن عزیزمان و احتمال سوءاستفاده دشمنان از چهارشنبه آخر سال به منظور ایجاد ناامنی و تکرار وقایع تلخ دی ماه گذشته اظهار کرد: حفظ نظم و آرامش شهروندان نسبت به هرگونه رفتار مخل آسایش و امنیت عمومی مورد تاکید است.

دادستان گیلان افزود : با توجه به اینکه علاوه بر قاچاق و فروش مواد محترقه و منفجره غیرمجاز حتی خرید و حمل و استفاده از آن نیز در قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات جرم شناخته شده است بر برخورد بدون اغماض با توزیع کنندگان و نیز استفاده کنندگان از مواد محترقه و منفجره غیرمجاز تاکید و از خانوادها خواست تا فرزندان خود را از عواقب قانونی رفتارهای مجرمانه آگاه و مراقب آنها باشند

وی در پایان خاطر نشان کرد: ضابطین قوه قضاییه به موجب قانون مکلفند با کلیه کسانی که در چهارشنبه آخر سال اقدام به برهم زدن نظم و امنیت عمومی به صورت مشهود نمایند برخورد و ضمن دستگیری اخلالگران آنها را با تشکیل پرونده جهت تعقیب کیفری و سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی نمایند

