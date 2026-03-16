توزیع میوه شب عید در استان ایلام از امروز آغاز می شود

فتح الله اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: از فردا روند توزیع میوه تنظیم بازار ویژه ایام پایانی سال و شب عید در سطح استان آغاز می‌شود.

وی با اشاره به قیمت مصوب این محصولات افزود: پرتقال با قیمت هر کیلوگرم ۷۰ هزار تومان و سیب زرد و قرمز با قیمت هر کیلوگرم ۱۱۰ هزار تومان در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد.

مدیر تعاون روستایی استان ایلام ادامه داد: این میوه‌ها با هدف تنظیم بازار و حمایت از مصرف‌کنندگان، حدود ۱۵ درصد پایین‌تر از قیمت رایج بازار عرضه می‌شود تا دسترسی مردم به میوه شب عید با قیمت مناسب فراهم شود.