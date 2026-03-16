۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۵:۵۳

توزیع میوه شب عید در استان ایلام از امروز آغاز می شود

ایلام - مدیر تعاون روستایی استان ایلام از آغاز توزیع میوه تنظیم بازار شب عید در استان از امروز خبر داد.

فتح الله اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: از فردا روند توزیع میوه تنظیم بازار ویژه ایام پایانی سال و شب عید در سطح استان آغاز می‌شود.

وی با اشاره به قیمت مصوب این محصولات افزود: پرتقال با قیمت هر کیلوگرم ۷۰ هزار تومان و سیب زرد و قرمز با قیمت هر کیلوگرم ۱۱۰ هزار تومان در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد.

مدیر تعاون روستایی استان ایلام ادامه داد: این میوه‌ها با هدف تنظیم بازار و حمایت از مصرف‌کنندگان، حدود ۱۵ درصد پایین‌تر از قیمت رایج بازار عرضه می‌شود تا دسترسی مردم به میوه شب عید با قیمت مناسب فراهم شود.

کد خبر 6775867

