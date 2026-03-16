مدیریت فشار خون و دیابت در شرایط جنگی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، قطع ناگهانی داروهای فشار خون در شرایط جنگی ممنوع است و میتواند خطر سکته را افزایش دهد.
مدیریت دارویی هوشمند
هرگز داروها را قطع نکنید: قطع ناگهانی داروهای فشار خون ممنوع و خطرناک است و ذخیره هوشمند: همراه داشتن ۳ تا ۴ روز دارو در کیف همراه مهم است.
پرهیز از نمک پنهان: مصرف کنسروها، چیپس و پفک به شدت افزایش فشار خون را دنبال دارد.
جایگزینهای سالم
به جای نمک، از چاشنیهای طبیعی: آبلیمو، سرکه، سیر، پیاز، سبزیجات معطر: جعفری، گشنیز، ریحان، نعنا و ادویههای مفید؛ دارچین، فلفل، زردچوبه، پاپریکا استفاده کنید.
تکنیک تنفسی ۴-۷-۸ را برای کاهش فشار خون مفید است، در این روش، ۴ ثانیه نفسگیری آرام از بینی، ۷ ثانیه حبس کردن نفس در ریه و ۸ ثانیه بازدم کامل از دهان انجام میشود.
این تمرین باید ۴ تا ۵ بار در روز در زمانهای صبح، ظهر، عصر و شب تکرار شود و این تکنیک به کاهش موقت فشار خون ناشی از استرس کمک میکند.
در صورت مشاهده علائم خطر، بلافاصله با اورژانس تماس بگیرید. علائم خطر شامل سردرد شدید و ضرباندار، درد قفسه سینه یا تنگی نفس، تاری دید ناگهانی و تهوع شدید، گیجی، ضعف و بیحسی، اختلال در گفتار و ضعف دست و پا هستند.
این علائم نشاندهنده وضعیت بحرانی است و نیاز به اقدام فوری دارد.
توصیههای مهم دیگر شامل نوشیدن حداقل ۸ لیوان آب در روز، حرکت در فضای بسته برای بهبود گردش خون، کنترل استرس از طریق تنفس عمیق و آرامش ذهن و رعایت رژیم غذایی سالم با کاهش نمک و افزایش میوه و سبزیجات است. این دستورالعملها جایگزین درمان پزشکی نیستند و در صورت نیاز باید با پزشک مشورت کرد.
