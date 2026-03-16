۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۰۱

مدیریت فشار خون و دیابت در شرایط جنگی

در شرایط جنگی، پزشکان با انتشار دستورالعمل‌هایی برای مدیریت فشار خون، اقدامات ضروری را تشریح کردند؛ دستورالعمل‌هایی که می‌تواند جان بسیاری از بیماران را در نبود دسترسی به دارو حفظ کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، قطع ناگهانی داروهای فشار خون در شرایط جنگی ممنوع است و می‌تواند خطر سکته را افزایش دهد.

مدیریت دارویی هوشمند

‌هرگز داروها را قطع نکنید: قطع ناگهانی داروهای فشار خون ممنوع و خطرناک است و ذخیره هوشمند: همراه داشتن ۳ تا ۴ روز دارو در کیف همراه مهم است.

پرهیز از نمک پنهان: مصرف کنسروها، چیپس و پفک به شدت افزایش فشار خون را دنبال دارد.

جایگزین‌های سالم

به جای نمک، از چاشنی‌های طبیعی: آبلیمو، سرکه، سیر، پیاز، سبزیجات معطر: جعفری، گشنیز، ریحان، نعنا و ادویه‌های مفید؛ دارچین، فلفل، زردچوبه، پاپریکا استفاده کنید.

‌تکنیک تنفسی ۴-۷-۸ را برای کاهش فشار خون مفید است، در این روش، ۴ ثانیه نفس‌گیری آرام از بینی، ۷ ثانیه حبس کردن نفس در ریه و ۸ ثانیه بازدم کامل از دهان انجام می‌شود.

این تمرین باید ۴ تا ۵ بار در روز در زمان‌های صبح، ظهر، عصر و شب تکرار شود و این تکنیک به کاهش موقت فشار خون ناشی از استرس کمک می‌کند.

در صورت مشاهده علائم خطر، بلافاصله با اورژانس تماس بگیرید. علائم خطر شامل سردرد شدید و ضربان‌دار، درد قفسه سینه یا تنگی نفس، تاری دید ناگهانی و تهوع شدید، گیجی، ضعف و بی‌حسی، اختلال در گفتار و ضعف دست و پا هستند.

این علائم نشان‌دهنده وضعیت بحرانی است و نیاز به اقدام فوری دارد.

توصیه‌های مهم دیگر شامل نوشیدن حداقل ۸ لیوان آب در روز، حرکت در فضای بسته برای بهبود گردش خون، کنترل استرس از طریق تنفس عمیق و آرامش ذهن و رعایت رژیم غذایی سالم با کاهش نمک و افزایش میوه و سبزیجات است. این دستورالعمل‌ها جایگزین درمان پزشکی نیستند و در صورت نیاز باید با پزشک مشورت کرد.

محدثه رمضانعلی

