محمدعلی خراسانی، رئیس اتحادیه فروشگاههای زنجیرهای در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت بازار اظهار کرد: با توجه به وضعیت فعلی کشور و در آستانه سال نو هیچگونه کمبود کالایی وجود ندارد و مردم با آرامش به خرید خود ادامه دهند و نگرانی نداشته باشند.
وی با بیان اینکه هیچ کمبودی در فروشگاهها مشاهده نشده است، افزود: قفسهها مملو از کالا هستند و هیچ مشکلی وجود ندارد؛ انبارها نیز به صورت روزانه از طریق لجستیک به فروشگاهها شارژ میشوند.
خراسانی ادامه داد: همچنین طبق برنامهریزیهای انجام شده تا ساعت ۱۵ روز بیست و نهم اسفند ماه، فروشگاهها خدماترسانی کنند. یک روز بعد از آن تعطیل هستیم و سپس دوباره فروشگاهها فعال شده و سرویسدهی به مردم انجام میشود.
وی اضافه کرد: پیشبینی کردهایم که در ایام عید نیز که معمولا کارخانهها و سیستم لجستیک با ظرفیت کامل کار نمیکنند، با تمهیداتی که اندیشیدهایم، کمبود کالایی رخ نخواهد داد و مانند سالهای قبل مشکلی وجود نخواهد داشت.
رئیس اتحادیه فروشگاههای زنجیرهای با تاکید بر رفتار هوشمندانه مردم در خرید، بیان کرد: مردم ما بسیار فهیم هستند و به اندازه نیاز خود خرید میکنند. آن هیجان و خرید بیرویه که در برخی کشورها مشاهده شد و منجر به خالی شدن قفسهها شد، در اینجا وجود ندارد.
وی از مردم درخواست کرد با آرامش خرید کنند و اطمینان داد که نیازهایشان به طور کامل تامین خواهد شد.
