جزئیات پرداخت حقوق معلمان مدارس غیردولتی اعلام شد

احمد محمودزاده رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر ، جزئیات نحوه پرداخت حقوق معلمان مدارس غیردولتی را تشریح کرد.

وی با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۳، پیرامون حق بیمه معلمان مدارس غیردولتی گفت : به معلمان مدارس غیر دولتی که ۳۰ ساعت تدریس در ماه داشته باشند ، باید ۳۰ روز حقوق و ۳۰ روز بیمه کامل دریافت نمایند و هرگونه کاهش در پرداخت حقوق، تخلف محسوب و پیگیری خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه حدود یک سال است که بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۳ عمل می‌کنیم اظهار کرد: قراردادهای سال تحصیلی ۱۴۰۴ نیز بر اساس همین ملاک بسته شده‌اند و ما پیگیریم که در این بستر همه معلمان مدارس غیر دولتی بر اساس ۳۰ ساعت تدریس و ۳۰ روز بیمه روند تدریس شان در مدارس اجرایی گردد.

معاون وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه در دوره ابتدایی که معلمان تمام وقت هستند باید منطبق بر قانون حقوق و حق بیمه آنان اعمال شود ، تصریح کرد: در دوره‌های اول و دوم متوسطه معلمان ممکن است به شکل ساعتی در مدارس تدریس داشته باشند اما در دوره ابتدایی بیشتر معلمان از نیروهای آزاد هستند که باید بر اساس قانون حق التدریس بیمه آنان پرداخت شود.

وی در پاسخ به پرسشی درباره چگونگی محاسبه ساعات پرداختی معلمان مدارس غیر دولتی اظهار کرد: اگر میزان ساعت تدریس معلم کمتر از ۳۰ ساعت باشد، به همان اندازه حقوق پرداخت می‌شود؛ مثلاً برای معلمی که ۲۰ ساعت تدریس داشته باشد، به همان میزان حقوق و حق بیمه در نظر گرفته می شود.

محمودزاده در خصوص گزارش‌های کاهش پرداخت حقوق معلمان به بهانه آموزش مجازی و تعطیلی‌های صورت گرفته ، گفت: همه معلمان بر اساس قراردادی که در ابتدای سال تحصیلی با موسس بسته‌اند، حقوقشان بر همان اساس پرداخت می‌شود و به دلیل آموزش مجازی یا تعطیلی‌ها نباید پرداخت حقوق معلمان به غیر از قرارداد اصلی صورت پذیرد.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه ما آمادگی بررسی گزارش ها در این زمینه را داریم ، خاطرنشان کرد: کاهش پرداخت حقوق و حق بیمه معلمان به بهانه آموزش مجازی را نوعاً تخلف محسوب می‌کنیم و مطابق با قانون به تخلفات رسیدگی خواهد شد.

محمودزاده با اشاره به اینکه حقوق اسفندماه ماه معلمان پرداخت شده است، یادآور شد: چنانچه گزارشی از کاهش حقوق معلمان مدارس غیردولتی دریافت نماییم به عنوان تخلف مورد بررسی قرار می‌دهیم و از موسسین نیز درخواست می‌کنیم قواعد و مقررات را اجرایی نمایند، مخصوصاً این روزهایی که روزهای سختی است و باید در کنار معلمان بود.

معاون وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد : در این روزهای حساس باید با تمام توان تلاش کنیم تا معلمان با انگیزه در آموزش مجازی و در تولید محتوای آموزشی و بسته‌های آفلاین برای دانش‌آموزان اهتمام ورزند.

وی در پایان با اشاره به شرایط خاص کشور یادآور شد: ان‌شاءالله هر چه سریع‌تر از این شرایط بگذریم و به روزهای خوب و توام با ارامش در نظام مقدس جمهوری اسلامی ورود پیدا کنیم که این مهم نیازمند همدلی و هم افزایی جمعی است.