به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با همکاری سازمان بسیج هنرمندان استان در راستای همدلی با سربازان شجاع میهن اسلامی و ایجاد همبستگی مردم غیور و شهیدپرور استان پویش «عشق وطن» را برگزار می‌کند.



علاقه‌مندان می‌توانند شعر موجود در پوستر را که بر اساس شعر معروف «دایه، دایه» تصنیف شده را با صدای خودخوانده و فایل صوتی یا تصویری آن را به شماره ایتای (۰۹۱۶۹۷۵۳۸۸۱) ارسال کنند.

محدودیتی در رده سنی وجود ندارد.

آثار ارسالی باید از کیفیت صدا و تصویر مناسب برخوردار باشند.

اجرای سه نفر به بالا برای خانم‌ها به‌صورت جمع‌خوانی میسر است.

به برگزیدگان به‌غیراز جوایز ارزنده، نسبت به معرفی و راه یابی افراد مستعد به عرصه‌های حرفه‌ای موسیقی اقدام خواهد شد.