راهنمای حیاتی نجات مصدومان از زیر آوار

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با انتشار راهنمای عملیاتی جدیدی تحت عنوان «مراحل بیرون کشیدن مصدوم از زیر آوار» به شهروندان و نیروهای امدادی آموزش می‌دهد که رهاسازی مصدومان حبس شده در زیر آوار نیازمند رعایت اصول تخصصی و احتیاط‌های ویژه است تا جان مصدوم در خطر نیفتد. این راهنمای آموزشی که برای شرایط بحران، زلزله و حوادث شهری تدوین شده است، بر شش اصل کلیدی در نجات مصدوم تأکید دارد که هر کدام می‌تواند سرنوشت‌ساز باشد.

اولین و مهم‌ترین اقدام در زمان مشاهده مصدومی که در زیر آوار مانده است، تماس فوری با شماره ۱۱۵ اورژانس است که باید قبل از هر عملیات نجات انجام شود. پس از تماس با اورژانس، فرد باید پیش از نزدیک شدن به محل، از وجود خطر انفجار دوباره اطمینان حاصل کند و اگر خطری احساس می‌شود، از محل فاصله گرفته و به متخصصان اطلاع دهد.

همچنین مراقبت از سیم‌های برق، نشت گاز، بمب‌های عمل‌کرده و سایر منابع خطر در صحنه قبل از هر اقدامی الزامی است و صحنه باید به دقت بررسی شود.

یکی از نکات بسیار مهم این است که مصدوم را به صورت ناگهانی از زیر آوار خارج نکنید زیرا خروج سریع می‌تواند باعث تشدید آسیب‌های فیزیکی و شوک به مصدوم شود.

همچنین مصدوم باید در حالت گرم نگه داشته شود و بدون مشورت با اورژانس ۱۱۵ هیچ دارویی به او ندهید چرا که افت دمای بدن می‌تواند جان مصدوم را به خطر بیندازد.

در نهایت هنگام خروج از زیر آوار باید به تنفس و نبض مصدوم توجه کرد و در صورت توقف تنفس اقدامات احیا را آغاز کرد و اگر شریان بند شده است، فشار را متوقف نمود.