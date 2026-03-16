به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سعید شهواری در گفتوگو با رؤسا و دادستانهای حوزههای قضایی لرستان، اظهار داشت: اگرچه دشمن با فشارهای ترکیبی در عرصههای نظامی، اقتصادی، رسانهای و سایبری در حال جنگ با ملت ایران است، اما مجموعه قضایی لرستان با روحیهای جهادی و ایمان راسخ به آرمانهای انقلاب، نهتنها فعالیتهای خود را متوقف نکرده؛ بلکه باقدرت بیشتر در مسیر تحقق عدالت و امنیت اجتماعی گام برمیدارد.
وی با اشاره به حضور گسترده رؤسا و دادستانهای حوزههای قضایی در میدان خدمترسانی به مردم، افزود: رؤسا و دادستانهای سراسر استان همانند رزمندگان جبهه عدالت، در میدان و کنار مردم هستند، جلسات رسیدگی، نظارت بر روند پروندهها و حمایت از امنیت عمومی استان را با جدیت دنبال میکنند. این حضور میدانی نشاندهنده درک عمیق مسئولان قضایی از شرایط خاص کشور و عزم آنان برای مقابله با آثار جنگ است.
رئیسکل دادگستری لرستان، ادامه داد: در حملات متعدد هوایی جنگ آمریکایی - صهیونیستی به برخی مراکز نظامی و انتظامی که در مجاورت مراکز قضایی قرار داشتند، آسیبهایی به ساختمانها و تجهیزات دستگاه قضایی وارد شد، اما هیچ خللی در روند رسیدگی به پروندهها، خدمترسانی و حمایت قضایی از مردم ایجاد نشده است. کارکنان قضایی و اداری، با مجاهدت و نظم مثالزدنی، بهصورت شبانهروزی در حال انجام وظایف خود هستند.
حجتالاسلام شهواری در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت پایداری مدیریت قضایی در دوران بحران تأکید کرد و گفت: امروز مدیریت قضایی نهتنها وظیفه اداری، بلکه یک مأموریت انقلابی است. هر اقدام منسجم و عادلانه از سوی دستگاه قضایی، پاسخ محکم ملت ایران به توطئههای آمریکایی - صهیونیستی و نشانهای از اقتدار نظام اسلامی است.
وی افزود: از همه همکاران قضایی و اداری که باروحیه ایثار و ایمان در این شرایط دشوار، خدمت به مردم را افتخار خود میدانند، تقدیر میکنم. دادگستری لرستان ثابت کرده است که در خط مقدم دفاع از عدالت و ارزشهای اسلامی ایستاده و باقدرت مسیر خود را ادامه خواهد داد.
