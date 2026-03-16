همدان آماده پذیرایی از آسیب دیدگان جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، علی خاکسار صبح دوشنبه در جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر اظهار کرد: استان همدان آمادگی کامل برای میزبانی از هموطنان و حادثه‌دیدگان جنگ را دارد.

وی با اشاره به تشکیل کمیته ستاد اسکان استان ذیل ستاد خدمات اجرایی سفر، ادامه داد: امسال بنا به شرایط خاص کشور، این کمیته با هدف برنامه‌ریزی و ارائه خدمات منسجم‌تر به مسافران تشکیل شده است.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان افزود: در روزهای اخیر میانگین اسکان در مراکز اقامتی رسمی استان همدان بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ نفر در شب بوده که کمتر از ۱۰ درصد ظرفیت کل این اقامتگاه‌ها را شامل می‌شود.

وی درخصوص ظرفیت اسکان در اسنان همدان بیان کرد: اقامتگاه‌های رسمی استان همدان ظرفیت پذیرش هشت هزار و ۴۰۰ نفر، اقامتگاه‌های غیررسمی ۱۷ هزار و ۳۰۰ نفر و مراکز اقامت اضطراری ۱۳ هزار و ۲۰۰ نفر را دارند و در مجموع امکان اسکان ۳۸ هزار نفر شب در استان همدان فراهم است.

خاکسار از اقدامات ویژه برای رفاه حال مسافران خبر داد و یادآور شد: شهرداری همدان بنرهایی را در ورودی‌های شهر و سطح استان نصب خواهد کرد که حاوی اطلاعات مرکز تماس، شماره تلفن چهاررقمی، سامانه پیامکی و پلتفرم راهنمای گردشگری است تا هموطنان بتوانند به‌راحتی به مراکز اقامتی و گردشگری دسترسی پیدا کنند.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان در پایان با تأکید بر خدمت‌رسانی مناسب به مسافران افزود: در ستاد اسکان استان، دستگاه‌هایی از جمله ستاد بحران، آموزش و پرورش، هلال احمر، راهداری، شهرداری، فرهنگ و ارشاد اسلامی و تاسیسات گردشگری همکاری می‌کنند تا خدماتی در شأن مردم شریف ایران ارائه شود.