  1. استانها
  2. گلستان
۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۳۴

پیکر دو شهید جنگ رمضان در گرگان تشییع شد

گرگان-پیکرهای مطهر و پاک دو شهید والامقام گلستانی، امیرسرتیپ «محمد مرتضوی رودبارکی» و «مرتضی اله‌دادی» که در جنگ تحمیلی به شهادت رسیدندصبح دوشنبه توسط مردم گرگان تشییع شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه، خیابان‌های منتهی به گلزار شهدای گرگان، شاهد صحنه‌هایی از عشق، ایثار و وفاداری به آرمان‌های شهدا بود. مراسم تشییع پیکر دو سرباز سرافراز اسلام و ایران، شهید امیرسرتیپ محمد مرتضوی رودبارکی و شهید مرتضی اله‌دادی، با حضور گسترده و باشکوه اقشار مختلف مردم، مسئولان لشکری و کشوری و خانواده‌های معظم شهدا برگزار شد.

در طول مسیر تشییع، موج عظیم مردم عزادار با سردادن شعارهای «الله اکبر» و سرودهای حماسی، ضمن اعلام انزجار از استکبار جهانی، پیمان بستند که راه این شهدا را تا پای جان ادامه خواهند داد. حاضران با قرائت فاتحه و اهدای صلوات، روح این دو قهرمان ملی را شاد کردند و بر تداوم راه ایثار و فداکاری تأکید کردند.

کد خبر 6776030

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها