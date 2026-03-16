پیکر دو شهید جنگ رمضان در گرگان تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه، خیابان‌های منتهی به گلزار شهدای گرگان، شاهد صحنه‌هایی از عشق، ایثار و وفاداری به آرمان‌های شهدا بود. مراسم تشییع پیکر دو سرباز سرافراز اسلام و ایران، شهید امیرسرتیپ محمد مرتضوی رودبارکی و شهید مرتضی اله‌دادی، با حضور گسترده و باشکوه اقشار مختلف مردم، مسئولان لشکری و کشوری و خانواده‌های معظم شهدا برگزار شد.

در طول مسیر تشییع، موج عظیم مردم عزادار با سردادن شعارهای «الله اکبر» و سرودهای حماسی، ضمن اعلام انزجار از استکبار جهانی، پیمان بستند که راه این شهدا را تا پای جان ادامه خواهند داد. حاضران با قرائت فاتحه و اهدای صلوات، روح این دو قهرمان ملی را شاد کردند و بر تداوم راه ایثار و فداکاری تأکید کردند.