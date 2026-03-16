تسلیت کمیته بین المللی صلیب سرخ برای کشته شدن امدادگر هلال احمر

به گزارش خبرنگار سلامت مهر، کمیته بین المللی صلیب سرخ در پیامی نوشت: ما عمیقاً از خبر کشته شدن حمیدرضا جهانبخش، از همکاران جمعیت هلالاحمر ایران، اندوهگین هستیم. او 17 اسفند (8 مارس) هنگام انجام مأموریت بشردوستانه برای کمک به جوامع آسیبدیده از مخاصمات جاری در استان اصفهان جان خود را از دست داد.
در این دوران دشوار، فکر ما با خانواده و دوستان او، و همچنین با کارکنان و داوطلبان جمعیت هلالاحمر ایران است. از زمان تشدید مخاصمات مسلحانه، چند تن دیگر از نیروهای هلالاحمر ایران نیز زخمی شدهاند.
کارکنان بشردوستانه خود را وقف کمک به مردم در سختترین و بحرانیترین لحظات زندگیشان میکنند.
از دست رفتن هر امدادگر بشردوستانه ضایعهای عمیق است، نهتنها برای خانواده و همکارانش، بلکه برای جوامعی که به حضور و حمایت او تکیه دارند.
بر اساس حقوق بینالمللی بشردوستانه، کارکنان و داوطلبان امدادی و همچنین تأسیسات بشردوستانه باید مورد احترام قرار گیرند و از آنها محافظت شود.
