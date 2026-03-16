۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۵۹

عقد قرارداد با یازده مرغداری در سنندج برای افزایش تولید گوشت مرغ

سنندج- مدیر جهاد کشاورزی سنندج از عقد قرارداد با یازده واحد مرغداری برای تولید قراردادی و بهبود روند جوجه ریزی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، وریا رحیمی، صبح دوشنبه به رسانه‌های کردستان اعلام کرد: با توجه به دستور و تاکید مقام عالی وزارت و ریاست سازمان، قراردادهایی با ۱۱ مرغداری شهرستان سنندج به منظور تحقق تولید قراردادی و جوجه ریزی مناسب منعقد شده است.

وی افزود: این قراردادها شامل تحویل نهاده به صورت مدت‌دار سه‌ماهه و خرید گوشت مرغ تولیدی در پایان دوره به شکل گرم و درب کشتارگاه است.

رحیمی با اشاره به اقداماتی که برای اطلاع‌رسانی به تمامی واحدهای مرغداری شهرستان انجام شده، تاکید کرد: با هدایت متقاضیان به شرکت پشتیبانی امور دام استان، ۱۱ مرغداری موفق به عقد قرارداد و دریافت نهاده شده که این امر تاثیر قابل توجهی در ادامه تولید گوشت مرغ در شهرستان خواهد داشت.

گفتنی است؛ شهرستان سنندج با تولید بالای گوشت مرغ، رتبه اول را در استان کردستان به خود اختصاص داده است.

کد خبر 6776064

