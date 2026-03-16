۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۱۷

رستگار: با برهم‌زنندگان امنیت عمومی در چهارشنبه آخر سال برخورد می‌شود

بوشهر - دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دشتستان گفت: با برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی در چهار شنبه آخر سال برخورد قاطع قضایی می‌شود.

عباس رستگار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به تحولات اخیر در کشور و تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک جمهوری اسلامی ایران و لزوم حمایت همه جانبه نسبت به مدافعان میهن اسلامی در جبهه های نبرد حق علیه باطل، هر گونه اقدام در جهت ناامن سازی فضای داخلی جامعه، تلاش در راستای اهداف دشمن تلقی و مطابق مقررات قانونی با این قبیل اقدامات برخورد قاطع صورت می‌گیرد.

وی از برخورد با مخلان امنیت خبر داد و افزود: با توجه به در پیش بودن چهارشنبه آخر سال، خرید و فروش و توزیع و استفاده از مواد محترقه و منفجره که سبب ایجاد رعب و وحشت در جامعه می‌شوند ممنوع است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دشتستان با اشاره به ممنوعیت برگزاری هرگونه تجمع غیر قانونی براای استفاده از مواد محترقه و انجام اقدامات خطرآفرین برای جان و مال مردم، افزود: نیروهای انتظامی و امنیتی و دستگاه‌های مسئول با رصد دقیق تحرکات در صورت مشاهده هر گونه اقدام مخل نظم، مطابق قانون و با قاطعیت اقدام خواهند کرد.

وی تصریح کرد: همچنین خودرهایی که در شب چهار شنبه سوری اقدام به راه بندان، آلودگی صوتی و ایجاد مزاحمت یا حمل مواد محترقه کنند تا پایان تعطیلات نوروز، در توقیف پلیس باقی خواهند ماند.

رستگار خطاب به خانواده ها توصیه کرد: در این روزهای حساس، نظارت بیشتری بر فرزندان خود داشته باشند تا درگیر حوادث جانی و یا پرونده های قضایی نشوند.

کد خبر 6776092

