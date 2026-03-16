به گزارش خبرگزاری مهر، علی خضریان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در اجتماع مردمی میدان نبوت تهران ضمن قدردانی از همبستگی مردم، گفت: خدا قوت به مردم رشید ایران که از اولین روز جنگ تا به امروز، میدان و خیابان را رها نکردند و با حضور منسجم و مؤثری که داشتند، باعث شدند تا نیروهای مسلح و جان بر کف ایران اسلامی در میدان نبرد با دشمن آمریکایی و صهیونی تمرکز پیدا کنند.

وی با اشاره به اولین پیام رهبری انقلاب حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای مبنی بر اینکه «شما مردم، کشور را رهبری کردید»، خاطرنشان کرد: این جمله یک تعارف بی‌محتوا برای دل‌خوشی مردم بیان نشده است. این فرمایش امام جامعه، ریشه و حقیقتی قرآنی دارد و منظور از آن رابطه معیت و همراهی بین امام الهی و امت است که در آیات متعدد قرآن کریم مورد تأکید است.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: رابطه امامتی که بین امام شهید و ملت عزیز ما شکل گرفته بود، توانست در طول هفته‌ای که جامعه بدون امام بود، مردم خودشان با فهم درست، خواست امام را دنبال کنند.

خضریان اظهار کرد: آنچه در ادامه این مجاهدت باید مدنظر قرار بگیرد این است که رابطه امام و ملت باید استمرار یابد تا کسی نتواند در اثر انقطاع اتصال مردم به امام جامعه، انحراف در مسیر عمومی انقلاب اسلامی ایجاد کند، چرا که جامعه از وجود امام بی‌نیاز نیست و این یک هفته با نظر و لطف حضرت ولی‌عصر(عج) یک استثنای موقت و غیرقابل استمرار در بلندمدت است.