به گزارش خبرنگار مهر، بارداری در دوران جنگ یکی از سختترین و پرچالشترین دورانهای زندگی زنان است که با خطرات فیزیکی، روانی و اجتماعی زیادی همراه است. در شرایطی که امنیت، سلامت و آینده ناپایدار میشود، مادران با مسئولیتهای سنگینی روبهرو میشوند؛ مسئولیتهایی که نه تنها بر عهده حفظ سلامت جسمانی آنان است، بلکه بر روی سلامت روحی و روانی خانواده و جامعه تاثیرگذار است.
تاثیرات روانی جنگ بر مادران باردار
وقتی مادر در محیطهای پرآشوب، با صدای صدها بمب، تیراندازی و اخبار منفی مواجه میشود، سطح استرس و اضطراب او به شدت افزایش مییابد. استرس مزمن در مادر باردار، میتواند منجر به تولد نوزادانی کموزن، نارس، و با مشکلات مغزی و جسمی شود.
در یک محیط جنگی دائماً ناپایدار، مادران ممکن است دچار افسردگی حاد، اضطرابهای مداوم و نگرانیهای بیوقفه شوند. این حالت، نه تنها سلامت خود مادر را تهدید میکند، بلکه بر رشد و سلامت جنین نیز اثرات مخربی دارد.
بحرانهای روانی
در تاریخ معاصر، گزارشهای متعددی از مادران جنگزده در سراسر جهان وجود دارد که به دلیل جنگ، گرفتار اضطرابهای شدید و بحرانهای روانی شدهاند. یکی از مهمترین نمونهها، مادران در جنگ ایران و دفاع مقدس هستند که در شرایط بحرانی، با حملات مستقیم و فشار روانی شدید مواجه بودند.
شیوع بیماریها و آلودگیها
در محیطهای جنگی، احتمال شیوع بیماریهای واگیردار، نظیر ذاتالریه و عفونتهای ویروسی، برای مادران باردار بسیار بالا میرود. این شرایط مخاطراتی جدی برای سلامت مادر و نوزاد است.
مراقبتهای دوران بارداری در شرایط بحرانی
باید رویدادهای آموزشی در قالب کارگاهها، بروشورهای راهنما و برنامههای رادیویی و تلویزیونی، به مادران آموزش داده شود که چگونه سلامت خود را حفظ کنند، چه مراقبتهایی در دوران بارداری لازم است و چگونه در محیطهای پرتنش از خود و جنین مراقبت نمایند.
در کنار مداخلات پزشکی، حمایت روانی، مشاوره و آرامبخشهای طبیعی و رواندرمانی، نقش مهمی در کاهش استرس و اضطراب مادران دارد.
ترس، ناامنی، از دست دادن عزیزان، جابجایی و شرایط زندگی دشوار، استرس شدید روانی را برای مادران باردار به همراه دارد. این استرس میتواند بر سلامت جنین، روند بارداری و سلامت روانی مادر تاثیر منفی بگذارد.
ارائه خدمات مشاوره و رواندرمانی به مادران باردار و خانوادههایشان، میتواند به کاهش استرس و بهبود سلامت روانی آنها کمک کند.
آموزش مادران در مورد اهمیت مراقبتهای بارداری، تغذیه سالم، علائم خطر و نحوه مراقبت از نوزاد، میتواند به بهبود سلامت مادر و جنین کمک کند.
سلامت جنین باید در اولویت قرار گیرد. اطمینان از دریافت مکملهای غذایی، کاهش استرس و اجتناب از قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی خطرناک، میتواند به رشد و تکامل سالم جنین کمک کند.
درک صحیح و عمیق از چالشهای بارداری در دوران جنگ، اهمیت زیادی در توسعه سیاستهای حمایتی، بهبود شرایط بهداشتی و روانی مادران و تضمین آینده سالم برای نسلهای آینده دارد.
جنگ، به عنوان یک فاجعه انسانی، تاثیرات مخربی بر سلامت مادران و نوزادان دارد، اما با برنامهریزیهای دقیق، آموزشهای مؤثر، میتوان اثرات منفی را کاهش داد و راهکارهای پایداری در مسیر سلامت مادران و کودکان ارائه داد.
