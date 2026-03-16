۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۱۶

اجرای موج پنجاه و پنجم عملیات وعده صادق۴

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: موج پنجاه و پنجم عملیات وعده صادق۴ با رمز مبارک "یا موسی بن جعفر علیه السلام" تقدیم به شهید والامقام شهید محمد ابراهیم همت و شهدای جزایر مجنون و طلائیه، علیه اهدافی در قلب سرزمین‌های اشغالی تل آویو و بن گورین شامل مراکز تولید تسلیحات نظامی هوافضا (IAI) و مراکز پشتیبانی سوخت رسان هوایی به وسیله موشک‌های نقطه زن وفوق سنگین هایپر سونیک فتاح، عماد و قدر و پهپادهای انهدامی، و همچنین مراکز ارتش تروریست امریکا واقع در پایگاه هوایی الظَفره پایگاه دریایی جُفیر و پایگاه هوایی شیخ عیسی با موشکهای میانبرد و سوخت جامد و نقطه زن فاتح، ذالفقار و دزفول و پهپادهای هوشمند و انهدامی در روز بیست و ششم ماه مبارک رمضان با عنایت الهی با موفقیت انجام شد.

هادی رضایی

    • IR ۱۳:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۵
      0 0
      پاسخ
      جایی رو بزنید که این جنگنده هاشون بلند میشن. تورو خدا موشکهارو هدر ندین

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها