۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۲۸

حمایت‌های ویژه دولت از واحدهای آسیب دیده برای بازگشت به کار

وزیر صمت از حمایت‌های ویژه برای بازگشت به کار واحدهای آسیب دیده خبر داد و گفت: دولت تلاش دارد تا این واحدها ساماندهی شوند و دوباره به مدار تولید بازگردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد اتابک در حاشیه بازدید از صنایع مختلف در شهرک صنعتی کاوه که مورد حمله آمریکایی - صهیونیستی قرار گرفته‌اند، گفت: اقداماتی برای واحدهای آسیب دیده در نظر گرفته شده است، از جمله وضعیت کارگران آنها، برآورد خسارات و کارشناسی‌های لازم در خصوص میزان آسیب‌ها و تأمین سرمایه تا به سرعت بتوانند تولید را از سر بگیرند.

بر اساس اعلام وزارت صمت، اتابک افزود: برای تأمین ماشین آلات واحدهای آسیب دیده نیز میزان ارز مورد نیاز برآورد می‌شود و دولت تلاش دارد تا این واحدها ساماندهی شوند و دوباره به مدار تولید بازگردند.

وی افزود: استانداران نیز واحدهای آسیب دیده در هر استان را معرفی می‌کنند تا مشکلات آنها برطرف شود، دولت بسته حمایتی ۷۰۰ همتی را به اجرا گذاشته است و وزارت صمت واحدهای مختلف را به بانک‌ها معرفی می‌کند.

کد خبر 6776155
سمیه رسولی

