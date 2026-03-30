به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد اتابک وزیر صمت در گفتگو با صدا و سیما و در حاشیه بازدید از فولاد مبارکه ضمن محکوم کردن جنایات دشمنان افزود: ما اکنون در محل یکی از بزرگترین شرکتهای صنعتی کشور حضور داریم. فولاد مبارکه یکی از شرکتهای است که هم به عنوان یک شرکت ملی است وهم به عنوان یک صنعت مادر، نقش بسیاری از لحاظ اقتصادی در کشور دارد.
وی با بیان اینکه تعداد شرکتهای که از این واحد صنعتی برای تولید محصولات و محصولات نهایی استفاده میکنند، بیش از ۱۳۰۰ شرکت است، گفت: بر خلاف ادعای دروغ گویانی که میگفتند، زیر ساختهای کشور را نزدند و نمیزنند، اکنون دو نیروگاه بسیار مدرن و اساسی این شرکت که هم برق مجموعه را تامین میکرد و هم در برخی مواقع که شبکه دچار مشکل و کمبود برق بود به تامین برق شبکه کمک میکرد. این دو نیروگاه به صورت کامل که بیش از ۱۳۰۰ مگاوات است مورد اصابت قرار گرفته است.
وزیر صمت افزود: این موضوع نشان میدهد که این مدعیان دروغین (دروغگو) که اعلام کرده بودند، ما به زیرساختها کاری نداریم. هم زیرساختهای اصلی شرکت و هم به کورهها و قسمتهای مختلف تولید آهن، فولاد و سایر تجهیزات آسیبهای وارد کردهاند.
وی گفت: البته ما فولاد را در کشور سالهاست که بومی کردهایم و به کوری چشم دشمنان بزودی به خط تولید بر میگردانیم و تولیدکنندگانی که از محصولات فولاد مبارکه استفاده میکنند، به هیچ عنوان نگران این نباشند که دچار کمبود خواهند شد.
اتابک همچنین به یونیدو اشاره کرد و افزود: یونیدو قسمتی از سازمان ملل است که مسئولیت توسعه صنایع را دارد، واقعا این سازمان چگونه میخواهد جواب این اقدامات را بدهد.
وی ادامه داد: اکنون سازمان ملل و یونیدو به یک سازمان مضحکی تبدیل شدهاند که هر اتفاقی میافتد اینها با بی تفاوتی برخورد میکنند.
وزیر صمت گفت: آنچه مسلم است به همت کارشناسان و متخصصان فولاد مبارکه حتما این واحد صنعتی قادر است نقش خودش را در تجارت و اقتصاد کشور ادامه دهد.
بازدید وزیر صمت از فولاد مبارکه پس از حمله آمریکا و اسرائیل
وزیر صنعت، معدن و تجارت، در پی حمله خصمانه آمریکایی-صهیونیستی به بزرگترین واحد فولادی کشور، از مجتمع فولاد مبارکه بازدید کرد.
سیدمحمد اتابک، در جریان بازدید از مجتمع فولاد مبارکه، ضمن محکومکردن حمله صهیونیستی ـ آمریکایی به این واحد تولیدی، دستورهای لازم برای رسیدگی فوری به وضعیت کارگران مصدوم را صادر کرد.
وی همچنین با ابراز تسلیت بهمناسبت شهادت یکی از کارگران این مجموعه، بر لزوم رسیدگی کامل و حمایت از خانواده این شهید تأکید کرد.
بر اساس دستور وزیر صمت، ارزیابیهای اولیه درباره میزان خسارتهای واردشده از سوی رژیم جنایتکار آمریکا و صهیونیستی به این واحد صنعتی در حال انجام است.
