به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با اجرای طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» در استان گلستان، سؤال بیست و ششم این طرح قرآنی با محوریت آیه ۳۵ سوره محمد در اختیار مخاطبان قرار گرفت.

بر این اساس، سؤال مطرح‌شده از شرکت‌کنندگان این طرح چنین است:مفهوم آیه 35 سوره محمّد (فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَی السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَکُمْ) در کدام گزینه بیان شده است؟ ۱. نماز، کلید حل تمام مشکلات۲.قرآن بخوانیم؛ یک آیه هم اثر دارد!۳.تأکید بر حفظ موضع قدرت در برابر دشمن، به پشتوانه نصرت الهی۴. روش شیطان، فریب و ترس.

بر اساس اعلام اداره کل تبلیغات اسلامی استان گلستان، علاقه‌مندان برای شرکت در این مسابقه می‌توانند عدد گزینه صحیح را به سامانه پیامک 30002798 ارسال کنند.پاسخ صحیح سوال روز بیست و پنجم...

مفهوم آیه 23 سوره شوری (قُل لَّا أَسْأَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبَیٰ) در کدام گزینه بیان شده است؟ ۱. عشق به نزدیکان پیامبر(ص) ، مزد رسالت پیامبر (ص)

مسابقه «زندگی با آیه‌ها» با هدف ترویج انس با قرآن کریم و 3نهادینه‌سازی مفاهیم قرآنی در زندگی فردی و اجتماعی، به همت اداره کل تبلیغات اسلامی استان گلستان در حال اجراست.هر روز به ۱۰ نفر از برگزیدگان این مسابقه جوایزی اهدا خواهد شد.