به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، سیصد و سومین جلسه هیأت سرمایه‌گذاری خارجی و سیزدهمین و آخرین جلسه این هیأت در سال ۱۴۰۴، روز یکشنبه ۲۴ اسفند به ریاست حیدری، رئیس‌کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران برگزار شد.

در این نشست که به صورت برخط (آنلاین) برگزار شد، نمایندگان دستگاه‌های عضو هیأت سرمایه‌گذاری خارجی از جمله وزارت امور خارجه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران حضور داشتند. همچنین نمایندگان دستگاه‌های تخصصی از جمله وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، نفت، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در این جلسه شرکت کردند.

در این جلسه ۵۳ درخواست سرمایه‌گذاری خارجی در دستور کار قرار گرفت. این درخواست‌ها از سوی سرمایه‌گذاران خارجی و همچنین شرکت‌های مشترک، سرمایه‌پذیر و طرف قرارداد ایرانی در حوزه‌های مختلف اقتصادی از جمله صنعت، تولید انرژی‌های تجدیدپذیر و احداث نیروگاه‌های خورشیدی، صنایع دارویی و بهداشتی، حمل‌ونقل بین‌المللی، خدمات و سایر بخش‌های صنعتی ارائه شده بود.

بر اساس این گزارش، این درخواست‌ها مربوط به سرمایه‌گذارانی از کشورهای امارات متحده عربی، ترکیه، سوئیس، افغانستان، چین، عراق، پاکستان، عمان و ارمنستان و همچنین ایرانیان مقیم خارج از کشور بوده است.

هیأت سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۴۰۴ که با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری شده بود، در مجموع ۱۳ جلسه برگزار کرد. آخرین جلسه سال نیز به دلیل شرایط جنگی کشور و عدم امکان برگزاری حضوری، به صورت آنلاین برگزار شد.

ماحصل این ۱۳ جلسه، تصویب نزدیک به ۶۵۰ درخواست سرمایه‌گذاری خارجی از سوی متقاضیان، سرمایه‌گذاران خارجی و شرکت‌های مشترک و سرمایه‌پذیر ایرانی به ارزش حدود ۱۷ میلیارد دلار بوده است. به گفته سازمان سرمایه‌گذاری، بخشی از این سرمایه‌ها تاکنون عملیاتی شده و وارد کشور شده است که می‌تواند در تأمین منابع مالی مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی و اجرای طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی کشور نقش مؤثری ایفا کرده و در عمران و آبادانی کشور مؤثر باشد.