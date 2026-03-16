پورحیدری: ۱۶۰ بنگاه اقتصادی گیلان از تسهیلات رونق تولید برخوردار شدند

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور پورحیدری ظهر دوشنبه در آخرین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید سال جاری با ارائه گزارشی از کارگروه اظهار کرد: تاکنون بیش از ۲۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای رونق ۳ بخش صنعتی ، کشاورزی و گردشگری گیلان به ۱۶۰ بنگاه اقتصادی استان پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه غیر از تخصیص تسهیلات رونق تولید، اتخاذ تمهیدات ویژه شرایط جنگی برای فعالان اقتصادی از دستور کارمهم این جلسه بود، افزود: پرهیز از جرائم متاثر از شرایط جنگی در حوزه تامین اجتماعی ، امور مالیاتی، بانک‌ها و حوزه انرژی از دیگر مصوبات این جلسه کارگروه بود که با هدف رفع نگرانی فعالان اقتصادی در نتیجه رکورد فعالیت ها در شرایط جنگی مصوب شد.

به گفته پورحیدری؛ بسته پیشنهادی در محورهای مختلف با هدف حمایت از بخش تولید و گردشگری در حین جنگ آمریکایی- صهیونی به هیات دولت ارائه شده که عمده آن استمهال و توقف تعهدات و بدهی های فعالان اقتصادی به دستگاه‌های خدمات رسان می باشد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان گیلان با تاکید بر لزوم تعامل تا هنگام برون رفت از وضعیت جنگی اظهار داشت: کلیه نهادهای مرتبط به فعالیت های اقتصادی مکلف به مدیریت تعاملی در شرایط جنگی هستند تا بتوانیم این وضعیت گذار با سربلندی و کمترین صدمات پشت سربگذاریم تا تولید و اشتغال همچنان استمرار و تداوم داشته باشد.