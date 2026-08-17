به گزارش خبرنگار مهر، آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ با شرکت یک میلیون و ۷۰ هزار و ۲۴۱ متقاضی در روزهای ۲۹ و ۳۰ مرداد ماه برگزار می‌شود.

آزمون گروه‌ آزمایشی علوم تجربی در صبح روز پنجشنبه و آزمون گروه های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی در عصر روز پنجشنبه ۲۹ مرداد و آزمون گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی در صبح روز جمعه ۳۰ مرداد برگزار می‌شود.

اینفوگرافیک زمان و تعداد سوالات آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ و آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو – معلم در دانشگاه های فرهنگیان و تربیت شهید رجایی از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد.

گروه آزمایشی علوم تجربی صبح پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۵

دارای دفترچه اختصاصی همراه با پاسخنامه: ۱۵۵ سوال - ۱۸۰ دقیقه

دفترچه ۱ زیست شناسی (۴۵ سوال - ۴۵ دقیقه) دفترچه ۲ فیزیک و شیمی (۶۵ سوال - ۷۵ دقیقه) دفترچه ۳ ریاضی و زمین شناسی (۴۵ سوال - ۶۰ دقیقه) دفترچه ۴ ویژه دیپلمه های بهیاری (۳۰ سوال - ۲۰ دقیقه)

دفترچه ۴ ویژه متقاضیان دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی (۴۰ سوال - ۶۰ دقیقه)

گروه آزمایشی زبان های خارجی بعد از ظهر پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۵

دارای دفترچه اختصاصی همراه با پاسخنامه: ۷۰ سوال - ۱۰۵ دقیقه

دفترچه ۱ ویژه متقاضیان زبان انگلیسی (۷۰ سوال - ۱۰۵ دقیقه)

دفترچه ۱ ویژه متقاضیان زبان های غیر انگلیسی (آلمانی فرانسه، روسی و ایتالیایی) (۷۰ سوال - ۱۰۵ دقیقه)

دفترچه ۲ ویژه متقاضیان دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی (۴۰ سوال - ۶۰ دقیقه)

گروه آزمایشی هنر بعد از ظهر پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۵

دارای دفترچه اختصاصی همراه با پاسخنامه: ۱۰۰ سوال - ۱۱۵ دقیقه

دفترچه ۱ درک عمومی هنر درک عمومی ریاضی - فیزیک و خلاقیت تصویری و تجسمی (۱۰۰ سوال - ۱۱۵ دقیقه)

دفترچه ۲ ویژه متقاضیان دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی (۴۰ سوال - ۶۰ دقیقه)

گروه آزمایشی علوم ریاضی صبح جمعه ۳۰ مرداد ۱۴۰۵

دارای دفترچه اختصاصی همراه با پاسخنامه: ۱۰۵ سوال - ۱۴۵ دقیقه

دفترچه ۱ ریاضیات (۴۰ سوال ۷۰ دقیقه) دفترچه ۲ فیزیک و شیمی (۶۵ سوال ۷۵ دقیقه)

دفترچه ۳ ویژه متقاضیان دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی (۴۰ سوال - ۶۰ دقیقه)

گروه آزمایشی علوم انسانی صبح جمعه ۳۰ مرداد ۱۴۰۵

دارای دفترچه اختصاصی همراه با پاسخنامه: ۱۶۰ سوال - ۱۶۰ دقیقه

دفترچه ۱ ریاضی زبان و ادبیات فارسی علوم اجتماعی و روان شناسی (۸۰ سوال - ۸۵ دقیقه) دفترچه ۲ زبان عربی تاریخ و جغرافیا فلسفه و منطق و اقتصاد (۸۰ سوال ۷۵ دقیقه)

دفترچه ۲ ویژه دارندگان مدرک علوم و معارف اسلامی (۸۰ سوال - ۷۵ دقیقه)

دفترچه ۴ ویژه متقاضیان دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی (۴۰ سوال - ۶۰ دقیقه)

کارت‌های‌ شرکت در آزمون‌ متقاضیان به‌ همراه راهنمای شرکت در آزمون از روز ‌دوشنبه ۲۶ مردادماه تا روز چهارشنبه ۲۸ مردادماه ۱۴۰۵ در سامانه جامع آزمون سراسری (مندرج در تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور) برای مشاهده و پرینت فعال است.