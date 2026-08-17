به گزارش خبرنگار مهر، در راستای اجرای طرح شهید عجمیان و با هدف محرومیت‌زدایی و بهسازی فضاهای آموزشی مناطق کم‌برخوردار، مدرسه شهید علی ناظری روستای خونیق روز دوشنبه با مشارکت گروه‌های جهادی بهسازی و رنگ‌آمیزی شد.

این اقدام با همت گروه جهادی شهید محسن حججی اهر و همراهی حوزه مقاومت بسیج دانش‌آموزی ابوذر شهرستان اهر انجام گرفت و طی آن بخش‌هایی از فضای مدرسه رنگ‌آمیزی، طراحی و شاداب‌سازی شد.

اجرای این طرح با هدف فراهم کردن محیطی بانشاط و مطلوب برای دانش‌آموزان و ارتقای کیفیت فضای آموزشی روستای خونیق صورت گرفت.

بهسازی مدارس مناطق کم‌برخوردار در قالب طرح شهید عجمیان، علاوه بر زیباسازی محیط‌های آموزشی، زمینه تقویت روحیه و انگیزه دانش‌آموزان و تحقق اهداف محرومیت‌زدایی و خدمت‌رسانی جهادی را فراهم می‌کند.