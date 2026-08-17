۱۰ مرکز غیرمجاز پسماند در چهاردانگه قلع و قمع شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمیده خدنگی، ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران، از قلع و قمع ۱۰ واحد غیرمجاز دپو و تفکیک پسماند در بخش چهاردانگه اسلامشهر خبر داد.
رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان اسلامشهر اظهار کرد: در پی گشتها و پایشهای مستمر کارشناسان این اداره، چندین مرکز غیرمجاز دپو و تفکیک پسماند در بخش چهاردانگه شناسایی شد.
وی افزود: پس از شناسایی این مراکز و تکمیل مستندات لازم، اقدامات قانونی برای برخورد با متخلفان در دستور کار قرار گرفت.
خدنگی تصریح کرد: با هماهنگی مراجع قضایی و پس از طی مراحل قانونی، دستور قلع و قمع واحدهای غیرمجاز صادر و عملیات تخریب آنها اجرا شد.
رئیس اداره حفاظت محیطزیست اسلامشهر خاطرنشان کرد: در این عملیات، ۱۰ واحد غیرمجاز دپو و تفکیک پسماند که فعالیت آنها موجب بروز مشکلات زیستمحیطی و تهدید سلامت عمومی میشد، تخریب شد.
وی با تأکید بر تداوم نظارتهای محیطزیستی افزود: شناسایی و برخورد با مراکز غیرمجاز مدیریت پسماند به صورت مستمر در دستور کار این اداره قرار دارد و با هرگونه فعالیت خارج از ضوابط قانونی برخورد خواهد شد.
خدنگی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده فعالیت مراکز غیرمجاز دپو و تفکیک پسماند، موضوع را به اداره حفاظت محیطزیست اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم انجام شود.
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