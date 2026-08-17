 اصفهان میزبان مرحله نهایی چهاردهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری چهاردهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران عصر امروز با حضور رئیس جهاددانشگاهی برگزار شد. در این نشست ضمن تشریح روند برگزاری این مسابقات و اعلام میزبانی استان اصفهان برای مرحله نهایی از ۳۱ مرداد تا ۴ شهریور ۱۴۰۵، از ایجاد «جایزه ملی گفتوگو» برای تجلیل از کنشگران برتر ترویج گفتگوی مفید در کشور خبر داده شد.
علی منتظری، رئیس جهاددانشگاهی کشور در این نشست با اشاره به پیشینه شکلگیری این رویداد، گفت: وقتی مسابقات شروع شد، شاید باور نکنید که در یک گوشهای از دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، یک جمع محدود از دوستان ما در حوزه فرهنگی جهاد این کار را آغاز کردند. به حمدالله این مسابقات هر سال با توسعه و گسترش، توانست یک هویت اجتماعی پیدا کند و امروز نزد دانشجویان عزیز ما از اعتبار و موقعیت بسیار خوبی برخوردار است.
وی با قدردانی از حمایتهای جمالینژاد، استاندار اصفهان، افزود: برای نخستین بار پس از ۱۳ دوره، این مسابقات از تهران خارج شده و مرحله نهایی آن با پشتیبانی و حمایت استانداری اصفهان، از ۳۱ مرداد تا ۴ شهریور با رقابت تیمهای برگزیده سراسر کشور برگزار خواهد شد.
پاسخ به مطالبه رهبری در ترویج آزاداندیشی
منتظری با یادآوری ریشههای شکلگیری این رویداد علمی، تصریح کرد: برگزاری مسابقات مناظره، مطالبه رهبر شهید انقلاب بود که یادشان را همینجا گرامی میداریم. ایشان در پیامی به جمعی از طلاب حوزه علمیه قم در موضوع ترویج آزاداندیشی و نظریهپردازی، از مراکز علمی، دانشگاهها و حوزههای علمیه خواستند تا بستر لازم را برای گفتوگوهای علمی و مناظره فراهم کنند.
وی افزود: متاسفانه باید بگوییم خیلی از مراکز علمی و دانشگاهی ما به طور جدی به این موضوع نپرداختند؛ اما ما در جهاددانشگاهی با بضاعت و توان خود تلاش کردیم پاسخی مناسب به این مطالبه بدهیم. این مسابقات با همکاری وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی همواره تداوم داشته و حتی در دوران کرونا و جنگ تحمیلی نیز متوقف نشده است.
رونمایی از «جایزه ملی گفتوگو» برای تجلیل از کنشگران برتر
رئیس جهاددانشگاهی، بیان کرد: به برنامههای مسابقات، جایزه ملی گفتوگو اضافه شده است. این جایزه به کنشگران و چهرههای برگزیدهای که در جهت ترویج گفتگوی مفید و سازنده در کشور نقش داشتهاند، اهدا خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: دبیرخانه مسابقات این امکان را فراهم کرده است که هر کسی بتواند گزینههای پیشنهادی خود را معرفی کند و هیئت داوران فرد برگزیده را انتخاب خواهند کرد. برای سال نخست، با توجه به شرایط، دبیرخانه نیز نامزدهایی را معرفی خواهد کرد تا این رویداد به شکل مطلوبی پایهگذاری شود.
گفتوگو؛ راهکار بنیادین انسجام اجتماعی و حل مسائل کشور
منتظری با تأکید بر ضرورت حاکم شدن اخلاق در گفتوگوها، اظهار کرد: ما برای موضوع مهمی مثل انسجام اجتماعی که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی است، واقعاً به گفتوگو نیاز داریم. گفتوگو شرایط ایجاد آگاهی را فراهم میکند که از جمله آن شنیدن نظرات دیگران و احترام با ادب است. اگر خدای نکرده مشاجره به مجادله بیحاصل تبدیل شود، محصولی جز تهمت و افترا نخواهد داشت؛ اما گفتوگویی که بر اساس احترام، تحمل شنیدن و علم باشد، میتواند عمق پیدا کند.
وی در پایان هدف اصلی این مسابقات را تمرین اجتماعی شدن و یادگیری آداب گفتوگو برای جوانان و دانشجویان دانست و افزود: هدف اولیه ما یادگیری آداب گفتوگو است؛ اگر در کنار آن از دل این رقابتها حل مسئله و گرهگشایی از مشکلات کشور هم حاصل شود، هدف ثانویه و مطلوبی است که از آن استقبال میکنیم.
صفاخانههای اصفهان الگوی تاریخی «کرسیهای آزاداندیشی» هستند
مهدی جمالینژاد، استاندار اصفهان با قدردانی از برگزارکنندگان مناظرات دانشجویی در اصفهان، گفت: استان اصفهان بهواسطه پیشینه تاریخی و تمدنیاش «استانی متفاوت» است؛ شهری که در دورههای آلبویه، سلجوقی و صفویه پایتخت بوده و ردپای میراث معماری و شهرسازی آن دورهها همچنان در محورهای تاریخی شهر هویداست. او راه ابریشم را نهفقط یک مسیر اقتصادی، بلکه گذرگاه تبادل فرهنگی دانست که نگاه اجتماعی و اقتصادی اصفهان را از گذشته متفاوت کرده است.
جمالینژاد با اشاره به «صفاخانهها» بهعنوان محلهای گفتوگوی سازنده در دل محلات و مدارس تاریخی اصفهان افزود: در این فضاها آزادی بیان، مقایسه دیدگاههای ادیان، تضارب آرا و کرسیهای آزاداندیشی بهصورت طبیعی شکل میگرفت و مهارتهای سخنوری و استدلال مبتنی بر شواهد پرورش مییافت. او تأکید کرد امروز دبیرخانه گفتوگوی اقوام و ادیان با تکیه بر همان میراث فعال شده و باید صفاخانهها دوباره موضوع مطالعه و احیا قرار گیرند.
استاندار با یادآوری تجربه تأسیس دبیرخانه «شهر اسلامی» در دوران شهرداری اصفهان گفت: بسیاری از مفاهیم روز مانند «شهر سبز»، «شهر هوشمند»، «شهر دوستدار سالمند» و «شهر دوستدار کودک» ریشه در سنت شهرهای ایرانی-اسلامی دارد؛ شهرهایی که دارالعلم و مدینهالعلم بودند و احترام به کودکان و سالخوردگان در آنها نهادینه بود.
وی ضمن اشاره به ثبت جهانی یزد در دوره مسئولیتش در شهرداری این شهر، تأکید کرد: اصفهان از صدها سال پیش شهر خلاق بوده است؛ نباید امروز بر این شهر منت گذاشت که «خلاقش میکنیم»، بلکه باید با علم و دانش، مسیر خلاقیت دیرینهاش را تقویت کنیم.
جمالینژاد با دعوت از دانشجویان و علاقهمندان برای حضور در اصفهان گفت: در نیمسال پیشِرو، اصفهان میزبان چند رویداد مهم در حوزه صنایع خلاق از جمله یک رویداد بینالمللی مرتبط با صنایع خلاق و نیز جشنوارهای تخصصی خواهد بود که فرصتهای سرمایهگذاری خلاق را معرفی میکند. او ابراز امیدواری کرد این برنامهها نیمسالی شاد، بانشاط و متفاوت برای اصفهان رقم بزند.
به گفته استاندار، مناظره دانشجویی «رقابت برای پیروز شدن نیست»، بلکه فرصتی برای تمرین تفکر انتقادی، استدلال و شنیدن است.
وی با اشاره به تجربههای تاریخی شهر، یادآور شد: هرگاه گفتار شنیده نشود، تبعات اجتماعی رخ میدهد؛ بنابراین باید ظرفیتهای گفتوگو را پاس بداریم و تقویت کنیم.
رضا فریدزاده، رییس سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی، در نشست خبری با قدردانی از همراهی خبرنگاران در ۱۴ دوره برگزاری مسابقات ملی مناظره دانشجویان، گفت: این رویداد علمی ـ دانشجویی هر سال از ابتدای سال تحصیلی آغاز میشود و تا پایان سال تحصیلی در مراحل مختلف ادامه دارد.
وی با اشاره به برگزاری مرحله استانی ـ دانشگاهی مسابقات از مهرماه سال گذشته در ۴۰ واحد جهاددانشگاهی در سراسر کشور، افزود: با وجود سختیهای امسال، از جمله تعطیلی دانشگاهها و شرایط خاص کشور، این مرحله با همت همکاران در تمام استانها برگزار و به پایان رسید.
فریدزاده، ادامه داد: برخلاف سالهای گذشته که برگزیدگان مرحله استانی به مرحله منطقهای راه پیدا میکردند، امسال با توجه به شرایط موجود، مرحله منطقهای حذف و یک مدل جدید طراحی شد؛ بهگونهای که ۳۹ تیم بهصورت مستقیم و براساس شرایط احرازی به مرحله کشوری راه یافتند و برای تکمیل ظرفیت تا ۶۴ تیم نیز یک مرحله انتخابی متمرکز توسط دبیرخانه مسابقات برگزار شد.
رییس سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی، برگزاری مسابقات در قالب ۶۴ تیم را از ویژگیهای مهم امسال دانست و گفت: با حمایتهای انجامشده، این امکان فراهم شد که تیمهایی از تمام استانها در مرحله کشوری حضور داشته باشند. هر تیم متشکل از چهار دانشجو شامل دو مناظرهکننده و دو پژوهشگر بههمراه یک سرپرست گروه است، کلا ۳۰۰ دانشجو حضور دارند.
وی همچنین از اضافه شدن «مربی» یا «منتور» به ساختار مسابقات خبر داد و تصریح کرد: این مربیان از برگزیدگان دورههای پیشین همین مسابقات انتخاب شدهاند؛ افرادی که یا همچنان دانشجو هستند یا مدت زیادی از فارغالتحصیلی آنان نگذشته است.
فریدزاده با اشاره به استفاده از داوران دانشجویی در مسابقات، گفت: از مرحله یکهشتم به بالا، در کنار اساتید و اعضای هیئت علمی، سه داور دانشجویی نیز در داوری حضور دارند تا هم امتیازگیری کنند و هم تجربه لازم را برای دورههای بعدی به دست آورند.
وی یکی دیگر از دستاوردهای مهم این دوره را راهاندازی «باشگاه مناظره دانشجویان ایران» عنوان کرد و افزود: شرکتکنندگان ادوار مختلف مسابقات اکنون در قالب یک تشکل دانشجویی زیرمجموعه جهاددانشگاهی گرد هم آمدهاند و حدود ۵۰۰ نفر عضو این باشگاه هستند. این مجموعه در بخشهایی مانند مربیگری و داوری دانشجویی نیز به سازمان دانشجویان کمک میکند.
رییس سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی با بیان اینکه میزبانی مرحله کشوری مسابقات برای نخستینبار از تهران به استان اصفهان منتقل شده است، گفت: این اتفاق با حمایت استاندار اصفهان و مجموعه جهاددانشگاهی محقق شد و یکی از آرزوهای قدیمی ما بود که مراحل مسابقات فقط در تهران برگزار نشود.
فریدزاده همچنین از راهاندازی «جایزه ملی گفتوگو» بهعنوان یکی دیگر از ابتکارات امسال خبر داد و اظهار کرد: این جایزه با هدف تجلیل از فعالان حوزه آزاداندیشی، تفکر، مناظره و گفتوگو طراحی شده و در مراسم اختتامیه، یک نفر از فعالان این عرصه مورد تقدیر قرار خواهد گرفت.
به گفته وی، در چهاردهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان، حدود هزار تیم دانشجویی از سراسر کشور در مراحل ابتدایی شرکت کردند که از میان آنها ۹۷ تیم انتخاب شدند و نهایتاً ۶۴ تیم به مرحله نهایی کشوری رسیدند.
فریدزاده با اشاره به ترکیب شرکتکنندگان افزود: حدود ۵۶ درصد از دانشجویان شرکتکننده را پسران و ۴۳ درصد را دختران تشکیل میدهند و بیشتر تیمها از دانشگاههای دولتی و در مقطع کارشناسی هستند.
وی درباره زمانبندی برگزاری مرحله نهایی مسابقات، گفت: افتتاحیه این دوره از روز شنبه ۳۱ مرداد در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار میشود و مراحل مقدماتی، یکشانزدهم، یکهشتم، یکچهارم و نیمهنهایی در روزهای بعد ادامه خواهد داشت. همچنین روز چهارشنبه صبح ۴ شهریور، فینال و مراسم اختتامیه برگزار و برگزیدگان معرفی میشوند.
رییس سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی، خاطرنشان کرد: در پایان مسابقات، سه تیم برگزیده، یک تیم اخلاق و یک سخنران برتر معرفی و تقدیر خواهند شد.
فریدزاده گفت: حدود ۶۰ نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاههای کشور از استانهای مختلف برای داوری این دوره دعوت شدهاند و در مجموع، با حضور داوران دانشجویی و اعضای هیئت علمی، حدود ۴۰۰ نفر در برگزاری این رویداد ملی نقش خواهند داشت.
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