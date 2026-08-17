به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان رزن اعلام کرد: در راستای صیانت از سلامت عمومی و جلوگیری از ورود داروهای تاریخمصرفگذشته به چرخه مصرف، قریب به ۵۰ میلیارد ریال داروی تاریخمصرفگذشته از سوی واحد امور دارویی شبکه بهداشت و درمان شهرستان رزن و با همکاری مراجع قضایی و انتظامی شهرستان شناسایی و توقیف شد.
در جریان بازرسیهای تخصصی واحد امور دارویی شبکه بهداشت و درمان شهرستان رزن مقادیر قابل توجهی از انواع دارو که تاریخ مصرف آنها منقضی شده بود، شناسایی شد و با دستور دادگاه عمومی انقلاب شهرستان و همکاری ماموران انتظامی این محموله دارویی جمعآوری و برای سیر مراحل قانونی و تعیین تکلیف نهایی به انبار دارویی شبکه بهداشت منتقل شد.
واحد امور دارویی شبکه بهداشت و درمان شهرستان رزن با تاکید بر اینکه نظارت بر زنجیره تامین و عرضه دارو از اولویتهای اصلی این دستگاه است، اعلام کرد که عرضه داروهای تاریخمصرفگذشته یا فاقد استانداردهای لازم تهدیدی جدی برای سلامت شهروندان محسوب میشود و شبکه بهداشت در این زمینه هیچگونه اغماضی نخواهد داشت.
این نهاد همچنین با قدردانی از تعامل موثر مراجع قضایی و انتظامی در حمایت از اقدامات نظارتی حوزه سلامت بر تداوم پایش مستمر تمامی مراکز توزیع و عرضه دارو در سطح شهرستان رزن تاکید کرد.
از شهروندان درخواست میشود در صورت مشاهده هرگونه تخلف دارویی یا عرضه داروهای مشکوک، مراتب را سریعاً به واحد امور دارویی شبکه بهداشت و درمان شهرستان گزارش دهند تا اقدامات قانونی لازم در کوتاهترین زمان انجام شود.
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