هشدار زرد هواشناسی در زنجان صادر شده است

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اساس بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی، آسمان استان غالبا ابری همراه با بارش باران و برف و گاهی وزش باد نسبتا شدید خواهد بود، این شرایط در گردنه ها و ارتفاعات استان با کولاک برف نیز همراه خواهد شد.

وی با بیان اینکه هشدار هواشناسی سطح زرد در خصوص فعالیت این سامانه نیز صادر شده است، افزود: روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه شرایط جوی پایدارتر خواهد شد ولی روزهای پایانی هفته مجددا امواجی از منطقه عبور خواهد کرد و موجب بارش باران و برف در سطح استان خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان گفت: سه‌شنبه دمای کمینه در اغلب مناطق با کاهش همراه خواهد شد.