پیکر مادر شهیدان زارعی در میاندورد تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر حاجیه خانم فاطمه نقدی مادر صبور شهیدان والامقام عزیزاله و عبدالحمید زارعی بعدازظهر دوشنبه با حضور امت انقلابی و روزه دار در روستای کیاپی شهرستان میاندورود تشییع شد.

پیکر مطهر مادر شهیدان گرانقدر زارعی پس از تشییع در گلزار شهدای روستای کیاپی در جوار فرزندان شهیدش به خاک سپرده شد.

آیت اله محمدی لائینی نماینده ولی فقیه و عضو خبرگان رهبری بر پیکر پاک مادر شهیدان زارعی نماز اقامه کرد.

شهید عزیزاله زارعی متولد ۱۳۴۱ در سال ۱۳۶۲ در مریوان و شهید عبدالحمید زارعی متولد ۱۳۴۷ در سال ۱۳۶۵ در ام الباوی به درجه رفیع شهادت نائل شدند.