به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ماه مبارک رمضان، نهضت ملی «زندگی با آیه‌ها» نیز در استان یزد آغاز شده و علاقه‌مندان به جهت متنعم شدن از سفره قرآنی این ماه در طرح نهضت ملی زندگی با آیه‌ها می‌توانند به سوال زیر پاسخ داده و در مسابقه زندگی با آیه‌ها شرکت کنند.

قطعا قرآن نوری است که مسیر را روشن می‌کند و دل را آرام می‌سازد چراکه راه درست زندگی، صبر، امید و آرامش در قرآن نهفته است.

سوال روز بیستم و ششم طرح زندگی با آیه‌ها با محوریت مفهوم آیه ۳۵ سوره محمّد (فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَی السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَکُمْ) در کدام گزینه بیان شده است؟

۱. نماز، کلید حل تمام مشکلات

۲. قرآن بخوانیم، یک آیه هم اثر دارد

۳.تاکید بر حفظ موضع قدرت در برابر دشمن، به پشتوانه نصرت الهی

۴.روش شیطان، فریب و ترس

شرکت‌کنندگان باید امروز دوشنبه ۲۵ اسفند تا ساعت ۲۴ گزینه صحیح را به سامانه ۳۰۰۰۱۹۵۱ ارسال نمایند.

به قید قرعه روزانه به تعدادی از شرکت کنندگان هدایای نفیسی اهداء می‌شود.

همراهان با این طرح می‌توانند اپلیکیشن زندگی با آیه‌ها رو نصب کنند و از جوایز نفیس و میلیونی بهره‌مند شوند.