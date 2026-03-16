رتبه سوم شهرستان سمنان در پرداخت تسهیلات اشتغال

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان بعد از ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه تخصصی اشتغال و سرمایهگذاری شهرستان سمنان در فرمانداری با اشاره به برخی مسائل مطرحشده در حوزه صنعت و تولید اظهار داشت: در شرایط حساس کنونی، دستگاههایی همچون اداره صنعت، معدن و تجارت که نقش مستقیم در پشتیبانی از تولید و فعالان اقتصادی دارند، باید بیش از پیش پای کار بوده و خدماترسانی مستمر و مؤثری به تولیدکنندگان و سرمایهگذاران ارائه دهند و از هرگونه وقفه در روند پاسخگویی به مراجعان جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه نحوه عملکرد دستگاههای اجرایی میتواند بر اعتماد عمومی تأثیرگذار باشد، افزود: بیتوجهی به مطالبات مردم و فعالان اقتصادی موجب ایجاد بدبینی در جامعه میشود و لازم است مدیران با مسئولیتپذیری بیشتر در مسیر حل مشکلات مردم و تسهیل فعالیتهای اقتصادی گام بردارند.
فرماندار سمنان با اشاره به حجم منابع مالی در حوزه حمایتهای معیشتی گفت: در شهری با جمعیتی حدود ۲۵۰ هزار نفر، طی دو ماه حدود ۴۰۰ میلیارد تومان یارانه پرداخت شده و در سطح استان نیز این رقم به حدود یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان میرسد که نشاندهنده اهمیت مدیریت صحیح منابع و توجه جدی به معیشت مردم است.
صمیمیان با انتقاد از طولانی شدن روند رسیدگی به برخی پروندهها اظهار داشت: در برخی موارد برای موضوعات مالی جلسات متعددی برگزار میشود، در حالی که انتظار میرود دستگاههای اجرایی با جدیت بیشتری در پیگیری مشکلات مردم و فعالان اقتصادی اقدام کرده و از برگزاری جلسات غیرکاربردی پرهیز شود.
وی با اشاره به مشکلات برخی متقاضیان تسهیلات و پروندههای بانکی افزود: لازم است بانکها و دستگاههای اجرایی مرتبط با پاسخگویی مناسب و پیگیری دقیق، روند بررسی پروندهها را تسریع کرده و وضعیت درخواستهای سرمایهگذاران و متقاضیان تسهیلات را بهصورت شفاف مشخص کنند.
صمیمیان در ادامه پیشنهاد برگزاری جلسات مشترک با بانکها را مطرح کرد و گفت: در قالب شورای توسعه شهرستان میتوان جلساتی با حضور هشت بانک و دستگاههای اجرایی مرتبط برگزار کرد تا پروندههای موجود بهصورت همزمان بررسی و مسیر حل مسائل بهطور شفاف مشخص شود.
وی با اشاره به گزارش ارائهشده در شورای برنامهریزی استان بیان کرد: بر اساس این گزارش، شهرستان سمنان در پرداخت تسهیلات رتبه سوم استان را دارد که لازم است با برنامهریزی و پیگیری بیشتر، روند حمایت از طرحهای اشتغالزا در مرکز استان تقویت شود.
فرماندار سمنان با تأکید بر برنامهریزی برای توسعه اشتغال در سال آینده گفت: دستگاههای اجرایی باید با محوریت فرمانداری، برنامههای خود در حوزه اشتغال و سرمایهگذاری را ارائه دهند تا میزان افزایش اشتغال نسبت به سال گذشته مشخص شده و روند اجرای برنامهها بهصورت مستمر پیگیری شود.
