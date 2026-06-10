استفاده از ظرفیت نهادهای حمایتی در توسعه اشتغال سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه تخصصی اشتغال و سرمایهگذاری شهرستان سمنان با اشاره به ظرفیتهای موجود در صنعت فرش استان سمنان بیان کرد: بخش قابل توجهی از شاغلان صنعت فرش در شهرستانهای سمنان و مهدیشهر فعالیت دارند و لازم است در تخصیص تسهیلات و اعتبارات مرتبط، این ظرفیتها مورد توجه ویژه قرار گیرد.
وی با اشاره به برخی چالشها در فرآیند توزیع اعتبارات اشتغال افزود: در مواردی دستگاههایی که عملکرد مطلوبتری در ایجاد اشتغال داشتهاند، به دلیل برخی شاخصهای موجود از بخشی از حمایتها و اعتبارات کمتر بهرهمند میشوند؛ در حالی که انتظار میرود موفقیت در اشتغالزایی، زمینه تقویت حمایتها و افزایش اعتبارات را فراهم کند.
فرماندار سمنان این موضوع را نیازمند بررسی و بازنگری در سطوح تصمیمگیری دانست و گفت: این موضوع باید در کارگروه اشتغال استان و با همکاری دستگاههای مرتبط مورد بررسی قرار گیرد تا سازوکارهای حمایتی متناسب با عملکرد واقعی دستگاهها اصلاح شود.
صمیمیان در ادامه با اشاره به عملکرد برخی بنیادهای حمایتی از جمله بنیاد برکت، بنیاد علوی و بنیاد کرامت اظهار داشت: ضروری است نحوه پرداخت تسهیلات، جامعه هدف، میزان اعتبارات و فرآیندهای اجرایی این بنیادها به صورت شفاف برای فرمانداری و دستگاههای اجرایی تبیین شود تا امکان بهرهمندی بهتر متقاضیان واجد شرایط فراهم گردد.
وی خواستار حضور مدیران بنیادهای مذکور در جلسات آتی کارگروه شد و افزود: لازم است گزارش دقیقی از نحوه توزیع تسهیلات و حمایتهای انجامشده ارائه شود تا ظرفیتهای موجود در راستای توسعه اشتغال شهرستان به شکل مطلوبتری مورد استفاده قرار گیرد.
وی افزود: برخی دستگاهها توانستهاند فراتر از تعهدات تعیینشده عمل کنند که این موضوع شایسته تقدیر است و در جلسات آینده از دستگاههای برتر تجلیل خواهد شد.
فرماندار سمنان همچنین از دستگاههای اجرایی خواست نسبت به مکاتبات و درخواستهای ارسالی از سوی فرمانداری پاسخگویی بهموقع داشته باشند و افزود: برنامهریزی و تحقق اهداف اشتغال نیازمند همکاری، هماهنگی و مشارکت فعال تمامی دستگاههای اجرایی است.
صمیمیان با اشاره به ضرورت ثبت اطلاعات اشتغال در سامانههای مربوطه گفت: تمامی دستگاههای دارای تعهد اشتغال موظف هستند تا پایان شهریورماه حداقل ۵۰ درصد تعهدات خود را در سامانه ثبت و گزارشهای لازم را ارائه کنند.
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