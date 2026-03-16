یونان: آتن در هیچ ماموریت نظامی در تنگه هرمز شرکت نخواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، سخنگوی دولت یونان امروز دوشنبه به کشورهای دیگر بسیاری پیوست که آشکارا هرگونه همکاری با آمریکا در تلاش برای بازگشایی در تنگه هرمز را رد کرده اند.

بر اساس اعلام این رسانه، «پاولوس ماریناکیس» سخنگوی دولت یونان صراحتا اعلام کرد که کشورش به هیچ ائتلاف پیشنهادی از سوی «دونالد ترامپ» رئیس‌ جمهور آمریکا نخواهد پیوست.

سخنگوی دولت یونان در این ارتباط گفت: درخواست کمک رئیس‌ جمهور ترامپ را رد می‌ کنیم؛ آتن در هیچ ماموریت نظامی در تنگه هرمز شرکت نخواهد کرد.

وزیر خارجه ایتالیا هم پیشتر اعلام کرد که در خصوص تلاش ها برای همکاری با آمریکا در تنگه هرمز اقدام نخواهد کرد.

رم اعلام کرد: دیپلماسی راهکاری درست در تعامل با تنگه هرمز است.

از سوی دیگر، یوهان وادفول وزیر خارجه آلمان صبح امروز تصریح کرده بود که کشورش با اقدام نظامی غرب در تنگه هرمز مخالف بوده و راه تضمین امنیت این آبراه مهم را مذاکره با تهران می داند.

وی اضافه کرد که آلمان طرف درگیری با ایران نخواهد شد.

این در حالیست که ژاپن و استرالیا نیز موضع مشابهی را در پیش گرفته و اعلام کرده اند که با آمریکا در خصوص اقدام نظامی در تنگه هرمز همکاری نخواهند کرد.