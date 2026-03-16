  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۱۷:۲۶

نخست وزیر انگلیس: بازگشایی تنگه هرمز کار آسانی نیست

نخست وزیر انگلیس در واکنش به درخواست رئیس جمهور آمریکا برای مشارکت کشورها در گشودن تنگه هرمز تاکید کرد: بازگشایی تنگه هرمز ماموریت آسانی نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره،«کر استارمر» نخست وزیر انگلیس با اشاره به دشوار بودن بازگشایی تنگه هرمز، گفت که در صورت توقف جنگ، به یک توافق از طریق مذاکره با ایران نیاز خواهیم داشت.

نخست وزیر انگلیس امروز دوشنبه گفت: زمانی که جنگ متوقف شود، به یک نوع توافق از طریق مذاکره با ایران نیاز خواهیم داشت.

به گزارش شبکه خبری الجزیره، نخست وزیر انگلیس تاکید کرد: بازگشایی تنگه هرمز ماموریت آسانی نیست.

استارمر افزود: با شرکا در تلاش برای باز گرداندن آزادی کشتیرانی در منطقه هستیم.

او در ادامه ادعا کرد: هزاران سرباز در قبرس داریم و ۳ اسکادران جنگنده نیز در حال مقابله با حملات ایران هستند.

کد خبر 6776389

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها