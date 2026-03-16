نخست وزیر انگلیس: بازگشایی تنگه هرمز کار آسانی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره،«کر استارمر» نخست وزیر انگلیس با اشاره به دشوار بودن بازگشایی تنگه هرمز، گفت که در صورت توقف جنگ، به یک توافق از طریق مذاکره با ایران نیاز خواهیم داشت.

نخست وزیر انگلیس امروز دوشنبه گفت: زمانی که جنگ متوقف شود، به یک نوع توافق از طریق مذاکره با ایران نیاز خواهیم داشت.

به گزارش شبکه خبری الجزیره، نخست وزیر انگلیس تاکید کرد: بازگشایی تنگه هرمز ماموریت آسانی نیست.

استارمر افزود: با شرکا در تلاش برای باز گرداندن آزادی کشتیرانی در منطقه هستیم.

او در ادامه ادعا کرد: هزاران سرباز در قبرس داریم و ۳ اسکادران جنگنده نیز در حال مقابله با حملات ایران هستند.