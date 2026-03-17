به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گزارش آمادگی و پاسخ منتشر کرد.

این گزارش که مربوط به سامانه دیده‌بانی بیماری‌های واگیر و مراقبت سندرومیک است، آمار دقیقی از موارد ثبت‌شده در سطح کشور ارائه می‌دهد.

در بخش بیماری‌های تحت پوشش نظام مراقبت، موارد قابل توجهی ثبت شده است. سندرم شبه آنفلوانزا با ۷۷۰۷ مورد، بالاترین آمار را در خود جای داده است که نشان‌دهنده شیوع گسترده این سندرم در سطح کشور است. پس از آن، سندرم اسهال حاد غیرشرخی با ۳۱۹۹ مورد و سندرم غرق شدید با ۲۸۸ مورد قرار دارند.

در دسته‌های دیگر، سندرم سره زمرن با ۷۷۱ مورد، سندرم سمومیت غذایی با ۲۰۶ مورد و سندرم تب و رایش با ۱۱۷ مورد ثبت شده‌اند. همچنین سندرم فلج شل با ۱۸ مورد و سندرم تب و خونریزی (بدون تروما) با ۸ مورد، که موارد جدی‌تری محسوب می‌شوند، نیازمند پیگیری دقیق‌تر هستند.

در بخش بیماری‌های حاد، سندرم اسهال خونی ۲۱۲ مورد، سندرم زدی حاد ۴۰ مورد و سندرم تب و علامت عصبی ۱۲ مورد ثبت شده‌اند. همچنین سندرم طوفان سیلیکوز ۳۸۱ مورد و سندرم شکم غفونی ۴ مورد گزارش شده‌اند.

در بخش سایر موارد، سندرم مرگ ناگهانی و غیرمنتظره (مری مشکوک) بدون مورد ثبت شده است. همچنین سندرم تب، توم و غدد لنفاوی آمریژی ۱۷۳ مورد و سایر موارد بیماری‌های واگیر ۳۷۱ مورد بوده‌اند.‌

مهم‌ترین نکته گزارش، تعداد ۲۴ مورد طیف بیماری‌های واگیر و ۴۹۴ مورد موارد حیوانی‌زدگی است که نشان‌دهنده نیاز به تقویت نظارت‌های بهداشتی در مناطق روستایی و عشایری کشور است.

تعداد بیماری‌های واگیر تحت پوشش گزارش هفتگی ۸۸۴ مورد و تعداد بیماری‌های واگیر تحت پوشش گزارش فوری ۱۲۴ مورد ثبت شده‌اند که نشان می‌دهد سیستم نظارتی کشور در شرایط فعلی فعال است.