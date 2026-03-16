۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۲:۱۸

اندیشمندالجزایری: دستاورد ایران در شکست آمریکا مدیون شهید خامنه‌ایست

اندیشمندالجزایری: دستاورد ایران در شکست آمریکا مدیون شهید خامنه‌ایست

نورالدین ابولحیه گفت: قدرت معنوی و نظامی فعلی ایران، مدیون رهبری عالم، زاهد، حکیم، عارف و بصیری است که همواره می گفت "ان معی ربی" و در نهایت نیز خداوند شهادت را به او عطا کرد. 

به گزارش خبرنگار مهر، نورالدین ابو لحیة از فعالان مذهبی در وبینار بین‌المللی "شهید سید علی حسینی خامنه‌ای؛ امام الوحدة، منادی القدس و شهید رمضان المبارک"

تصریح کرد: آنها فکر می‌کردند که با ترور رهبر انقلاب مردم و ارتش و سپاه از هم می‌پاشند اما اینک غافلگیر شدند و تنها لحظاتی بعد از شهادت رهبر، موشک‌های ایران سرزمین‌های اشغالی و پایگاه‌های آمریکا را هدف قرار دادند و این حملات تا الان نیز ادامه دارد و دل مظلومان را تسکین داده است.

وی افزود: آمریکا و ترامپ اینک گیج شده‌اند. یا باید از جنگ بیرون بروند که این به منزله شکست و از بین رفتن هیبت آمریکاست و یا اینکه به آن ادامه دهند که جنگ فرسایشی برای آن خواهد بود و به ضررشان تمام می‌شود. این دستاوردهای امروزی ایران مدیون رهبر عالم و زاهد و حکیم و عارف و بصیری است که همواره می گفت "ان معی ربی".

کد خبر 6776710
سیده فاطمه سادات کیایی

