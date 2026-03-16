به گزارش خبرنگار مهر، نورالدین ابو لحیة از فعالان مذهبی در وبینار بینالمللی "شهید سید علی حسینی خامنهای؛ امام الوحدة، منادی القدس و شهید رمضان المبارک"
تصریح کرد: آنها فکر میکردند که با ترور رهبر انقلاب مردم و ارتش و سپاه از هم میپاشند اما اینک غافلگیر شدند و تنها لحظاتی بعد از شهادت رهبر، موشکهای ایران سرزمینهای اشغالی و پایگاههای آمریکا را هدف قرار دادند و این حملات تا الان نیز ادامه دارد و دل مظلومان را تسکین داده است.
وی افزود: آمریکا و ترامپ اینک گیج شدهاند. یا باید از جنگ بیرون بروند که این به منزله شکست و از بین رفتن هیبت آمریکاست و یا اینکه به آن ادامه دهند که جنگ فرسایشی برای آن خواهد بود و به ضررشان تمام میشود. این دستاوردهای امروزی ایران مدیون رهبر عالم و زاهد و حکیم و عارف و بصیری است که همواره می گفت "ان معی ربی".
نظر شما