مرشایمر: ایران با زرادخانه بزرگ موشکی و پهپادی وارد جنگ شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، جان مرشایمر، تحلیلگر سیاسی آمریکایی گفت: ایرانیها دارای استراتژی هوشمندانهای درجنگ هستند و زرادخانههای بزرگی از موشکها و پهپادها در اختیار دارند.
ژنرال دن کین نیز با اشاره به تواناییهای استراتژیک ایران گفت که به این توانایی ها احترام میگذارد و آنها را دستکم نمیگیرد.
وی افزود: ما با ایرانیهای قدرتمندی طرف هستیم. ایران کارتهای زیادی برای بازی دارد.
وی همچنین گفت: ایران زرادخانههای بزرگی از موشکها و پهپادها در اختیار دارد که میتواند علیه منافع ما در کشورهای منطقه از آنها استفاده کند.
به گفته وی در مرحله اول جنگ تمرکز ایران بر پایگاههای آمریکا در کشورهای عربی بود و اکنون اعلام کردهاند که با تغییر استراتژی، "اسرائیل" را با موشکهای دوربرد هدف قرار میدهند.
وی اظهار داشت: مشکل آمریکا و اسرائیل، کمبود موشکهای دفاعی و محدود بودن ذخایر آنهاست.
