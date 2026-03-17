الهی راد:۴۸۱۳ مستاجر تحت پوشش حمایت کمیته امداد خراسان شمالی است

مجید الهی راد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۳۳۴ میلیارد ریال کمک اجاره و ودیعه مسکن از ابتدای سال تاکنون با هدف حمایت از مددجویان مستاجر زیرپوشش در استان پرداخت شده است.‌

الهی راد افزود: از این میزان اعتبار ۱۰۶ میلیارد و ۱۵۴ میلیون ریال کمک اجاره مسکن و ۲۲۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال نیز تسهیلات ودیعه مسکن بوده است.‌

وی با بیان اینکه این اقدام در راستای کاهش دغدغه‌های مددجویان مستاجر انجام شده است، افزود: اکنون چهار هزار و ۸۱۳ مستاجر زیرپوشش حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) در استان هستند.‌

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان‌شمالی خاطرنشان کرد: مسکن از مهمترین دغدغه‌های مددجویان زیرپوشش است که کمیته امداد امام خمینی (ره) در راستای حمایت از مددجویان علاوه بر پرداخت کمک ودیعه مسکن و اجاره مسکن اقدام به ساخت مسکن برای مددجویان تحت حمایت کرده است.‌

الهی راد ادامه داد: اکنون این نهاد حمایتی حدود یکهزار واحد مسکونی با مشارکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای مددجویان در دست ساخت دارد.