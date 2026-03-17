وقوع چند انفجار در دوحه قطر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه «المشهد»، وزارت کشور قطر اعلام کرد بر اثر اصابت ترکش موشک های رهگیر به برخی مناطق، در منطقه صنعتی دوحه آتش سوزی رخ داد.
چند روز پیش «ماجد الانصاری»، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد که دوحه در شرایط کنونی تلاشهای خود را بر کاهش تنشها متمرکز کرده و همچنان به دیپلماسی به عنوان راهکار اصلی برای حل بحرانها باور دارد.
سخنگوی وزارت خارجه قطر افزود که این کشور در حال کار بر روی صدور بیانیهای مشترک میان کشورهای حوزه خلیج فارس بود، اما تحولات بعدی، فرصت لازم برای پیشبرد این ابتکار را از بین برد.
وی با اشاره به پیامدهای امنیتی حمله به زیرساختهای حیاتی منطقه گفت که هدف قرار دادن تأسیسات انرژی بسیار خطرناک است و میتواند نه تنها منطقه بلکه کل جهان را با بحران جدی روبهرو کند.
الانصاری همچنین اعلام کرد که دولت قطر اقدامات لازم را برای مقابله با احتمال هدف قرار گرفتن زیرساختهای حیاتی و تأسیسات انرژی انجام داده است.
